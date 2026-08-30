Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali Başladı

Çanakkale\'de Kültür Yolu Festivali Başladı
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Kültür Yolu Festivali'nin Çanakkale duraklarında etkinlikler, söyleşiler ve sergiler gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı olan Çanakkale, festivalin ilk gününü dolu dolu bir programla tamamladı.

Yetişkinlere ve çocuklara özel düzenlenen etkinliklerin yanı sıra şehrin tarihini ön plana çıkaran söyleşiler de sanatseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, kültür ve sanatın farklı alanlarında Çanakkale'nin köklü tarihine dair detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

"Homeros'un Dünyasında Troya: Mit, Tarih, Arkeoloji" söyleşisi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Çanakkale'nin binlerce yıllık geçmişi, mitolojik anlatılar, tarihsel kaynaklar ve arkeolojik bulgular ışığında ele alındı.

Katılımcılar, Troya Savaşı'nın izlerini, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada Destanı'nı ve Homeros'un edebi dünyasını farklı perspektiflerle keşfederken, Troya'nın yalnızca antik bir kent değil, mitoloji, tarih ve arkeolojinin kesiştiği eşsiz bir kültürel miras olması hakkında da detaylı bilgiler edinme fırsatı yakaladı.

Çanakkale halıları yakından incelendi

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Çanakkale Halıları" programında şehrin somut olmayan kültürel miras unsurları arasında yer alan Ayvacık ve Çan halıları ele alındı.

Öğretim Görevlisi Dr. Hanife Güneş Yarmacı eşliğinde düzenlenen söyleşide katılımcılar, Çanakkale halılarının tarihsel gelişimi, üretim ve işleme süreçleri, kullanılan teknikler ve nesilden nesile aktarılan geleneksel ustalıklar hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

"Çini Atölyesi", Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da Gamze Yüksel eşliğinde gerçekleştirildi.

Aynı alanda Mustafa Çakar eşliğinde düzenlenen "Ebru Atölyesi" ise katılımcıları geleneksel Türk kağıt süsleme sanatıyla buluşturdu.

Şehrin köklü tarihi arkeologlarla keşfedildi

Festival kapsamında Troya Antik Kenti Ören Yeri'nde düzenlenen "Uzman Eşliğinde Gezi" etkinliğiyle şehrin köklü tarihi ve arkeolojik mirası ele alındı.

Antik kent içerisinde gerçekleştirilen gezi boyunca geçmişten bugüne ulaşan yapılar, arkeolojik kalıntılar ve Troya'nın tarihsel gelişimine ışık tutan izler yerinde incelendi.

Tarihin izlerini bugünle buluşturan etkinlik, katılımcılara Troya'nın eşsiz mirasını uzman anlatımıyla keşfetme ve Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel geçmişine farklı bir perspektiften bakma imkanı sundu.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gelincik Neden Kırmızı?" etkinliği, çocukları kitaplarla buluşturmak ve erken yaşta okuma alışkanlığını desteklemek için gerçekleştirildi.

TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, bir alışveriş merkezinde minik katılımcılarla buluştu.

FotoMaraton Çanakkale ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri kapsamında festivalin ilk gününde kentin sokakları fotoğraflandı. Amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunları, Kordon Truva Atı'ndan başlattıkları yürüyüşte belirlenen temalar doğrultusunda kendi bakış açılarıyla çekim yaptı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin dokuz günlük konser maratonu Ceza ile başladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Ceza, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Çanakkale'de beşinci kez gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, kentin farklı noktalarında düzenlenecek sergi, söyleşi, atölye, tiyatro, çocuk etkinliği ve daha birçok etkinlikle 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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