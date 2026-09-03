Çanakkale'de Tarihe Saygı Anı Dalışı ve Yelken Sürüşü - Son Dakika
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Çanakkale'de Tarihe Saygı Anı Dalışı ve Yelken Sürüşü

Çanakkale\'de Tarihe Saygı Anı Dalışı ve Yelken Sürüşü
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Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü' etkinliklerini düzenledi. 460 kişi dalış yaparken, 250 kişi yelken kullandı. Başkan İsmail Kaşdemir, su sporlarına ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ile "Yelken Sürüşü" etkinlikleri düzenledi.

Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda 12 yaş ve üzerindeki katılımcılar, uzmanlar eşliğinde scuba dalışı yaptı.

"Yelken Sürüşü" etkinliğinde ise 7-25 yaş arasındaki çocuk ve gençler, uzmanlar eşliğinde yelken kullanmayı deneyimledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin çok özel günlerinden birini yaşadığını, Kültür Yolu Festivali'nin kentte tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Başkanlık olarak denizin altında mavi bir yolculuk yapmaya karar verdiklerini belirten Kaşdemir, yaklaşık 460 misafirin dalış yaptığını, 250 kişinin de yelken kullandığını anlattı.

Kaşdemir, Gelibolu Sualtı Parkı'nın dünyada çok tanınan bir yer haline geldiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızı suya ve su sporlarına özendirmek için Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir aktivite yapma kararı aldık. Çok da büyük ilgi var. İnsanlar kaydoldu ve çok hızlı bir şekilde de adaptasyon süreci tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin deniziyle meşhur bir memleket olduğunu belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Biz de denizin altında farkındalığı artırmak için böyle bir çalışma içerisine girdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük ilgi var. İnşallah Kültür Yolu Festivali bittiği zaman da buradaki bütün çalışmalar amacına ulaşmış olur. Dalış yapanların sayısı artar. Yelken sporu yapanların sayısı artar. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bu konuda bizim en büyük hedef kitlemiz."

Nurbanur Arslanboğa da dalışın güzel bir etkinlik olduğunu söyleyerek, "Balıklarla yüzüyorduk. Eğitmenim bana her konuda yardımcı oldu. Nefes verirken hiç zorluk yaşamadım. Aslında bu konuda sıkıntı yaşayacağımı düşünüyordum. Suyun altında fotoğraf çektirdik, çok güzel oldu benim için. Suyun içerisinde eğlendiğim anlar, bu program beni çok mutlu etti. İnşallah her yıl yapılır. Böyle bir program herkes için faydalı olur." dedi.

Dalış yapan 15 yaşındaki Engin Kaya ise başta biraz heyecanlandığını, sonrasında ise rahatladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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