Çanakkale\'de Nostaljik Pop Müziğe İlgi

Kültür Sanat

Çanakkale'de, Altın Yıllar Yaşam Merkezi bünyesinde iki yıl önce kurulan pop müzik korosu, 65 yaş üzeri bireylerin nostaljik şarkıların gücüyle sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetlerine bağlı olarak hizmet veren Altın Yıllar Yaşam Merkezi, 65 yaş üzeri bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel aktivitelerle buluşmasına öncülük ediyor. Merkezde, Demli Sesler Korosu adı altında yürütülen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği çalışmalarına ek olarak iki yıl önce hayata geçirilen pop müzik korosu, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çalışmalarını Ömer Aydın'ın şefliğinde sürdüren 70 kişilik koronun repertuvarında, Barış Manço'dan Ajda Pekkan'a, Nilüfer'den Kayahan'a kadar birçok sanatçının eseri yer alıyor.

Provalarda kendilerini 1980'li, 1990'lı yılların nostaljik şarkılarının eğlenceli ritmine bırakan koro üyeleri, 23 Aralık'ta verecekleri yıl sonu konserine heyecanla hazırlanıyor.

Koro üyeleri, sabah saatlerinde geldikleri merkezde güne ritim dersiyle başlıyor, öğleden sonra ise nostaljik pop şarkılarını seslendiriyor.

Merkezde aynı dili konuştukları akranlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan katılımcılar, müziğin gücüyle sosyalleşiyor, yaşam enerjilerini yükseltiyor.

"Enerjim yükseldi, duygularım değişti"

Koro üyelerinden Nefise Şahin, AA muhabirine, koroya katıldıktan sonra hayatında olumlu değişiklikler olduğunu söyledi.

Kendini bu çatı altında çok mutlu hissettiğini belirten Şahin, "Enerjim yükseldi, duygularım değişti. 80'lerden çok güzel şarkılar söylüyoruz." dedi.

Haftanın 3 günü Altın Yıllar Merkezi'ndeki etkinliklere katılan Suna Aydın da merkezin emekliler için çok güzel bir çalışma alanı olduğunu kaydederek, "Zaman geçirme, beyin geliştirme, sosyalleşme imkanı bulunduğumuz bir alan. Çarşamba günleri sadece pop müzik koromuz var. Kayahan'dan, Nilüfer'den, Barış Manço'dan parçalar söylüyoruz. Parçaları daha uyumlu olsun diye evde de çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Koroda solist ve gitarist olan Mustafa Dalkılıç, koroda çok mutlu olduğunu, bütün dertlerini unuttuğunu, motivasyonunu artırdığını anlattı.

Dalkılıç, "Buradaki herkes şeker gibi insanlar. Dostluk içinde müzik yapıyoruz. Korodan haberim yoktu. Bir konserde denk geldim, ertesi gün de gelip 'Beni de alın' dedim. Herkes ilgilendi, kucak açtı." diye konuştu.

Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve pop müzik korolarına katılan Fatma İşginer, eşi vefat ettikten sonra hayata küstüğünü, Altın Yıllar ile tekrar hayatla barıştığını dile getirdi.

"Bu yaş grubuyla çalışmayı seviyorum"

Koro şefi Ömer Aydın ise Demli Sesler Korosu çalışmalarına 2013 yılında halk müziğiyle başladıkları, sanat müziğiyle devam ettiklerini, son 1 yıldır pop müziği repertuvara eklediklerini belirtti.

Üçlü karma koro olarak çalışmalara devam ettiklerini bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yaş grubuyla çalışmayı seviyorum. Eski, onların bildiği eserleri söylüyoruz. Zorlamamak adına pek güncel parça söylemiyoruz, araya bazen sıkıştırıyoruz. Her yıl en az 3 konser düzenliyoruz. Bu konserlerden biri Yaşlılar Haftası'nda, diğeri yıl sonunda, biri de merkezimizin bahçesinde gerçekleştiriliyor."

Altın Yıllar Merkezi'nin yöneticisi sosyolog Işıl Çalışkan, merkez bünyesinde bugüne kadar 30'dan fazla atölye kurduklarını, bunlardan 24'ünün faaliyete devam ettiğini, haftada 65 yaş üstü yaklaşık 600 kişinin merkeze geldiğini aktardı.

Pop müzik korosunun en renkli çalışmalardan olduğunu söyleyen Çalışkan, "65 yaş üstü bireylerimizin her geçen yıl daha enerjik bir şekilde merkeze katıldığını görmek mutluluk verici. Yeni kurulan ritim grubu da aktif olarak çalışmalarına devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Çalışkan, Demli Sesler Korosu'nun 2016 yılında 4. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde "Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlama Ödülü"nü Çanakkale'ye kazandırdığını sözlerine ekledi.