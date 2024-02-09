Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı ve fare minyatürleri EMITT Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı ve fare minyatürleri EMITT Fuarı'nda tanıtıldı

Çanakkale\'deki Apollon Smintheus Tapınağı ve fare minyatürleri EMITT Fuarı\'nda tanıtıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Apollon Smintheus Tapınağı ve mitolojik fare minyatürleri, 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda sergilendi. Fuarda, tapınak ve fare minyatürleri hakkında bilgi verildi ve ziyaretçilerin ilgisi çekildi. Tapınak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ AŞ'nin desteğiyle yapılan kazı çalışmalarıyla arkeoloji tarihine ışık tutuyor.

09.02.2024 14:17
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Tapınağı ve mitolojiye göre 2 bin yıl önce bölgede yaşadığı rivayet edilen farelerin minyatür figürleri, 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer aldı.

Çanakkale Valiliği himayelerinde bu yıl fuara kentten çok sayıda firma ile resmi kurum ve kuruluş katıldı.

Kentin ön plana çıkan turizm özellikleri, ziyaretçilere anlatılıp tanıtıldı.

Fuarda en dikkat çekici unsurlar ise alana kurulan heykel ve anıtlar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı desteklerle kazı çalışmaları süren bölgede çıkan bulgular arkeoloji tarihine ışık tutuyor.

Mitolojik olarak önemli bir yere sahip Apollon Smintheus Tapınağı'nın ayaklarına önceki yıllarda yerleştirilen ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken fare minyatürlerinin tanıtımı, fuarda özel hazırlanan tapınakta tanıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı ve fare minyatürleri EMITT Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı ve fare minyatürleri EMITT Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika
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