Çanakkale\'deki Apollon Smintheus Tapınağı ve fare minyatürleri EMITT Fuarı\'nda tanıtıldı

Kültür Sanat

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Tapınağı ve mitolojiye göre 2 bin yıl önce bölgede yaşadığı rivayet edilen farelerin minyatür figürleri, 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer aldı.

Çanakkale Valiliği himayelerinde bu yıl fuara kentten çok sayıda firma ile resmi kurum ve kuruluş katıldı.

Kentin ön plana çıkan turizm özellikleri, ziyaretçilere anlatılıp tanıtıldı.

Fuarda en dikkat çekici unsurlar ise alana kurulan heykel ve anıtlar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı desteklerle kazı çalışmaları süren bölgede çıkan bulgular arkeoloji tarihine ışık tutuyor.

Mitolojik olarak önemli bir yere sahip Apollon Smintheus Tapınağı'nın ayaklarına önceki yıllarda yerleştirilen ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken fare minyatürlerinin tanıtımı, fuarda özel hazırlanan tapınakta tanıtımı gerçekleştirildi.