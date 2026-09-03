Çanakkale'deki bocce şampiyonasında 24 huzurevi takımı final için yarışıyor - Son Dakika
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Çanakkale'deki bocce şampiyonasında 24 huzurevi takımı final için yarışıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çanakkale'de düzenlediği Huzur Bocce Ligi finallerinde 24 huzurevi takımından 200 yaşlı, kıyasıya mücadele ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çanakkale'de düzenlediği "Türkiye 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi Şampiyona Finalleri"ne katılan huzurevi sakinleri, kendilerini zinde ve mutlu hissediyor.

Çanakkale Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki şampiyonaya 24 takım katılıyor. Şampiyonada huzurevi sakinleri, takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

Bocce Genel Koordinatörü İsmail Korkmaz, AA muhabirine, huzurevlerindeki aktif yaşlıların bireysellikten sosyalliğe geçişine, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak üzere "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi"ni kurduklarını söyledi.

Ligin 2017 yılında 35 huzurevi ve 70 yaşlıyla başladığını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Yolculuğumuza bugün 127 huzurevi, 1280 yaşlıyla devam ediyoruz. Bölgesel eleme maçlarına katılan ve bölge birincisi olan 24 takım Çanakkale'ye geldi. Şu anda 200 yaşlıyla final elemelerindeler. Çanakkale ruhunu yaşatmak, hem milli hem manevi hem sporla ilgili bağlantıyı kurmak istedik. Bocce hayatlarına enerji kattı, terk edilmiş duygusunu yok etti. Sosyalleşmeyi sağladı. Birlikte hareket etmeyi, takım ruhunu kazandırdı. Yani kısaca hayatlarına ikinci hayat verdi."

Korkmaz, pazar günü final yarışının yapılacağını bildirdi.

"Ruhumuz genç, bedenimiz yaşlı"

Elazığ Gazi Huzurevi'nden şampiyonaya katılan 76 yaşındaki Mustafa Büyükbayraktar da Türkiye'nin birçok ilinde huzurevi açılmasından mutlu olduklarını belirterek, "Evimizde böyle huzur görmüyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Ruhumuz genç de bedenimiz yaşlı." diye konuştu.

Bayraktar, 8 senedir bocce sporuyla ilgilendiğini ve turnuvanın güzel geçtiğini dile getirdi.

Turnuvaya Kocaeli Huzurevi'nden katılan 71 yaşındaki Fikriye Türkoğlu da bocceyi çok sevdiklerini, daha önce de 2 kez Antalya'daki turnuvalarda yarıştıklarını söyledi.

Turnuvaların devam etmesini isteyen Türkoğlu, bocce sahalarında kendilerini dinamik hissettiklerini vurguladı.

Huzurevine gelmeden önce buradaki yaşamla ilgili farklı düşüncelere sahip olduğunu anlatan Türkoğlu, "Sabah sporunu yapıyoruz, gezmelerimize gidiyoruz. Çok aktifiz, arkadaşlarımızla bir aradayız. Evdeyken yalnız oluyoruz. Maddi yönümüz olsa da yalnız başımıza bir yere gidemiyorduk ama kurumlar bizi gezdiriyor. Her şeyimiz dört dörtlük." ifadelerini kullandı.

Fethiye Belediyesi Huzurevi sakini 70 yaşındaki Mustafa Türkmen, 2016'da tanıştığı bocceyi 2017 yılından itibaren aktif olarak oynamaya başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çanakkale, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'deki bocce şampiyonasında 24 huzurevi takımı final için yarışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'deki bocce şampiyonasında 24 huzurevi takımı final için yarışıyor - Son Dakika
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