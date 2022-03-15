Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı

15.03.2022 17:44

Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldıİSTANBUL Esenyurt Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı anısına anlamlı bir program düzenledi.

Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı

İSTANBUL Esenyurt Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı anısına anlamlı bir program düzenledi. "57. Alay Sancağı Çanakkale Geçilmez!" isimli tiyatral halk oyunuyla, Çanakkale Savaşı'nda canlarını ortaya koyan 57. Alay'ın kahramanlıkları anlatıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan gösteride, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da rol aldı.

Esenyurt Belediyesi, Çanakkale Savaşı'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!" sözüyle canlarını ortaya koyan 57. Alay'ın kahramanlıklarının anlatıldığı tiyatral halk oyunları gösterisiyle Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatral halk oyununda, on binlerce şehit ve gazinin vatan topraklarını müdafaa etmek için Çanakkale'de verdiği seferberlik gözler önüne serildi. Zaferin 107. yılında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından, memleketin her köşesinde mücadelenin hissedildiği tarihi anlar sergilendi. Duygu dolu anların yaşandığı oyunun sürprizi ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un asker kostümü ile sahne alması oldu. İlginin yoğun olduğu anlamlı geceye Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz, Veysel Bal ve Hayrettin Babahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu zafer topla tüfekle değil, birlik ve beraberlikle kazanıldı"

Zaferin 107. yılında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: "Biz çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Geçmişinde büyük birlikler, beraberlikler, büyük mücadeleler taşıyan, güzellikler taşıyan bir coğrafya. Çanakkale Zaferi de bu farklılığın, birlikte olmanın sonucunda oluşan büyük bir zafer. Çok büyük güçlere karşı, küçük topluluklarla büyük zaferler elde edilmiş bir savaş ve buradan galip çıktık. Bu aslında çoğunlukla yanlış biliniyor, Çanakkale Zaferi, 1. Dünya Savaşı içinde aslında bizim aldığımız tek büyük zafer. Bu anlamıyla da çok önemli. Bu zaferi topla tüfekle değil; insanların yüreği, birliği, beraberliği ve inancıyla; kendilerini siper ederek almışlar. Bunları hatırlamamız lazım. Hatırlamamız lazım ki hangi toprakların üzerinde, kimlerin kanının üzerinde, hangi emeklerin üzerinde durduğumuzu asla unutmayalım. Bugün yaşadığımız küçük sorunları büyüterek ürettiğimiz büyük sorunları da ancak böyle giderebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"Sahnede duyguları anlatmak farklı bir heyecan"

Çanakkale Zaferi anısına hazırlanan gösteride rol alması üzerine hislerini paylaşan Başkan Bozkurt: "O an aklıma ne geldiyse onu söyledim. Çok keyifli bir andı ama hakikaten tiyatro zormuş, sahnede duyguları anlatmak, insanlara seslenmek farklı bir heyecan. Benim için güzel bir andı" ifadelerini kullandı. Gösteriyi çok beğendiğini belirten Bozkurt, çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"İzlerken onur duydum"

Gösteriyi izlerken çok duygulandığını söyleyen Dilek Kaya: "Gururluyum, izlerken çok onur duydum. Anlatılmaz duygular içerisindeyim. Şehitlerimizi andık, hepsine rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. Çalışmanın amacına en uygun şekilde yapıldığını belirten Gökmen Uygun ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Yunus Balta Kültür Merkezi'nde halk oyunları kursuna giden ve gösteride yer alan Canan Kamiloğlu: "Bu harika projelerin devamını diliyorum" dedi. Ayrıca annesini izlemeye gelen ve bir genç olarak gösteriyi gururla izlediğini vurgulayan Ezgi Kamiloğlu: "Ağlayacak dereceye geldim, böyle bir performans sergilendiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

" 'Çanakkale geçilmez!' hissiyatını çok güzel verdiler"

Hislere tercüman bir gece olduğunun altını çizen Nuray Üstündağ: "Çok coşkuluydu, çok güzeldi. Esenyurt Belediyesi mükemmel bir organizasyon hazırlamış. 'Çanakkale Geçilmez!' hissiyatını çok güzel verdiler. Esenyurt Belediyesi'ne ve Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un gösterdiği performans ile gururlandıklarını söyleyen Dilan Turan: "Her zamanki gibi çok güzel bir organizasyondu. Hem duygulandık hem eğlendik" şeklinde konuştu.

Heyecanını ve gururunu dile getiren Pınar Avşar: "Kültürümüzü geçmişten günümüze yansıtan kusursuz bir programdı. Salon doldu taştı, bunu görmek çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı
Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı
Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı

YORUMLAR
500
Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak Çanakkale Zaferi ve şehitleri 107'nci yılında senfonik konserle anılacak Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek

Esenyurt Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Esenyurt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale kahramanları Esenyurt'ta anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement