Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de, ikinci gün programında yer alan seramik atölyesi Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da sanatseverlerin deneyimine sunuldu.

Yetişkin ve çocuk katılımcılarla Sinem Kınay eşliğinde düzenlenen seramik atölyesinde Türk seramik sanatı hakkında detaylı bilgi verildi. Yetişkinler, çamuru sanata dönüştürürken, minikler de hayal güçleri ve el becerileriyle benzersiz şekiller elde etti.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür (TÜRSAK) Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Çanakkale 17 Burda AVM'de minik katılımcılarla buluşmaya devam ediyor.

Çocuklar birbirinden farklı yapımları sinema salonunda izleme fırsatı bularak, festival programında yer alan çeşitli atölyelerle de yaratıcılıklarını geliştirdi.

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikler, ziyaretçilere renkli ve keyifli anlar yaşattı.

Çocuklar, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar, yarışmalar, şişme oyun parkları ve balon turu gibi birbirinden farklı aktivitelerde doyasıya vakit geçirdi.

Festival boyunca çocuklara özel bir buluşma noktası sunan Çocuk Köyü, eğlenceli etkinlikleri bir araya getirmeyi sürdürecek.

Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek festival, gelecek günlerde de konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.