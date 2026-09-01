Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Assos Ören Yeri arkeolog eşliğinde keşfedildi
Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde, 'Uzman Eşliğinde Gezi' etkinliği kapsamında katılımcılar arkeologla birlikte Assos Ören Yeri'ni keşfetti. Ebru Atölyesi'nde çocuklar ve yetişkinler geleneksel sanatı deneyimlerken, Kültür Koruyucuları etkinliğiyle öğrenciler kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık kazandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de üçüncü gün, 'Uzman Eşliğinde Gezi' etkinliği çerçevesinde arkeologla birlikte Assos Ören Yeri keşfedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde 'Uzman Eşliğinde Gezi' etkinliği çerçevesinde arkeologla birlikte Assos Ören Yeri keşfedildi. Ebru Atölyesi'nde ise çocuklar ve yetişkinler geleneksel sanatın inceliklerini deneyimleyerek özgün çalışmalar ortaya koyarken, Kültür Koruyucuları etkinliğiyle öğrenciler kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Çocuk Filmleri Festivali'nin üçüncü gününde ise çocuklar ücretsiz film gösterimleri ve çeşitli atölyelerle sinema ve sanat dolu bir gün geçirdi.
Dokuz gün boyunca Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek festival, önümüzdeki günlerde de konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Assos Ören Yeri arkeolog eşliğinde keşfedildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?