Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Avrupa'da - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Avrupa'da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Avrupa\'da
03.06.2026 14:19
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Mobil müze, Çanakkale ruhunu Avrupa'daki Türk vatandaşlarına taşıyor, ziyaretler devam edecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının organizasyonuyla Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Avrupa'da ziyaretçilere kapılarını açtı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ili ziyaret ederek milyonlarca vatandaşı ağırlayan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, daha sonra Balkan ülkelerindeki programlarla soydaşları Çanakkale'nin kahramanlık destanıyla buluşturdu.

Geçen yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan mobil müze, şimdi de Avrupa'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çanakkale Savaşları'nın hatırasını yaşatmak, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere tarih şuurunu aktarmak amacıyla hazırlanan mobil müze, Avrupa programı kapsamında ilk olarak 1 Haziran'da Almanya'nın Münih kentinde ziyaretçilerini ağırladı.

Çanakkale Savaşları'na ait fotoğraflar, tarihi belgeler, savaş objeleri ve dijital içeriklerle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaran müze, Münih'in ardından sırasıyla Frankfurt, Berlin, Hamburg, Duisburg ve Köln şehirlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen bu projeyle, Avrupa'da yaşayan vatandaşların Çanakkale'nin manevi mirasını yakından tanıması, ecdadın fedakarlıklarını daha iyi anlaması ve Çanakkale ruhunun nesilden nesle aktarılması hedefleniyor.

Mobil müze, Avrupa'daki ziyaretleri boyunca binlerce kişiyi tarihin dönüm noktalarından Çanakkale Destanı ile buluşturmaya devam edecek. Müze, 2026 yılı programı kapsamında Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Kosova'da çok sayıda şehirde ziyaretçilerle buluşacak.

Mobil müze, Almanya'da 8-10 Haziran'da Berlin Başkonsolosluğu, 11 ve 12 Haziran'da Hamburg Başkonsolosluğu, 15 ve 16 Haziran'da Duisburg, 17-19 Haziran'da Köln Başkonsolosluğu'nda, Belçika'da 21 Haziran'da Maasmechelen, 22 Haziran'da Genk, 23 Haziran'da Heusden-Zolder, 24 Haziran'da Liege, 26 ve 27 Haziran'da Saint-Josse-ten-Noode (Brüksel Bölgesi), 28 Haziran'da Mons'ta, Bulgaristan'da 5-7 Temmuz'da Razgrad, 8 ve 9 Temmuz'da Hasköy, 10 ve 11 Temmuz'da Filibe'de, Kosova'da 14 ve 15 Temmuz'da Priştine, 16 Temmuz'da Mamuşa, 17 ve 18 Temmuz'da Prizren'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Avrupa'da - Son Dakika

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