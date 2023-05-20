Cannes'da bir Türk! Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' film gösterimi yapıldı - Son Dakika
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Cannes'da bir Türk! Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' film gösterimi yapıldı

Cannes'da bir Türk! Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' film gösterimi yapıldı

20.05.2023 19:37

Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi ilk kez izleyicilerle bir araya geldi. Altın Palmiye ödülü için yarışan film, tam 11 dakika boyunca izleyicilerden alkış aldı.

TRT ortak yapımı olan "Kuru Otlar Üstüne" filminin, 76. Cannes Film Festivali'nde dün gösterimi yapıldı. Altın Palmiye ödülü için yarışan 21 film arasında yer alan filmin basın konferansı, Ceylan'ın yanı sıra filmin oyuncularından Merve Dizdar, Musab Ekici, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı ve filmin senaristlerinden Akın Aksu'nun katılımıyla düzenlendi.

MONTAJLANAN HER SAHNE FARKLI BİR KÖYDEN

Erzurum'un Karayazı ilçesinin köylerinde çekimi yapılan yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor.

Ceylan, filmin salgın döneminde çekildiğini ve bunun getirdiği bazı zorluklar olduğunu söyledi. Filmin çekiminde mekan bulmak için çok gezdiklerini dile getiren Ceylan, çekimleri Erzurum'un Karayazı ilçesi civarındaki köylerde gerçekleştirdiklerini anlattı. Ceylan, her sahnenin farklı bir köyde çekildiğini ve ardından montajda tek bir yermiş gibi gösterildiğini belirtti.

"RUHUN KARANLIĞINA İLGİ DUYUYORUM"

Filmi hakkında değerlendirmede bulunan Ceylan, "Belki de bütün karakterlerim, duyguları kendi ruhumda da hissettiğim, en azından ipuçlarını gördüğüm şeylerdir muhakkak, diye düşünüyorum. Ben karanlık taraflarına, ruhun karanlık bölgelerine ilgi duyan bir insanım. Benim hayatta bir tür anlam yaratma şeklim bu belki de." ifadelerini kullandı.

Bazen insanların filmlerindeki karakterleri 'antikahraman, kötücül' bulduğuna değinerek, "Bana öyle gelmiyor tabi. Bu hayata nasıl, ne kadar romantik baktığınızla ilgili bir şey biraz da" diye konuştu.

Film çekerken mantıksal çalışmadığını, sezgilerine güvenmeyi tercih ettiğini söyleyen Ceylan, "Bir şey yolunda gitmiyor görünüyorsa, yani uymayan bir şey varsa ruhuma, onu yeniden çekerim" dedi.

"MUTLULUĞUN BAŞKA YERDE OLDUĞU AVUNTUSU ÇOĞUMUZ İÇİN GEÇERLİDİR"

Ceylan, filmdeki Samet karakterinin ruh hali için çekimlerin ücra bir yerde olması gerektiğini belirterek, "Mutluluğun başka yerde olduğu avuntusu çoğumuz için geçerlidir. Hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka bir yerde olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir. Bunun için çok fazla uzakta olmak şart değildir." dedi.

Kendisini nerede olursa olsun yabancı hisseden karakterlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Ceylan, kendisinin de böyle olduğunu ve bütün filmlerinde böyle bir karakterin var olduğunu anlattı.
Kaynak: AA
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Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dakikalarca ayakta alkışlandı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dakikalarca ayakta alkışlandı

Nuri Bilge Ceylan, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cannes'da bir Türk! Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' film gösterimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes'da bir Türk! Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' film gösterimi yapıldı - Son Dakika
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