Çardak'ta Şifalı Kum Adası'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çardak'ta Şifalı Kum Adası'na Yoğun İlgi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan ve her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşan 'Kum Adası', romatizmal hastalıkları bulunan kişiler tarafından şifa arayışı için tercih ediliyor.

28.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Belde merkezinde yer alan, kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor.

Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene özellikle 25-30 Ağustos'ta romatizmal hastalıkları bulunan kişilerden yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale'den Hikmet Topaloğlu (68) Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.

Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan Topaloğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.

Seyfullah Akçay (70) da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.

Nuray Aslan (53) Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen bir çok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.

Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten İbrahim Bağkazar (66), "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Lapseki, Çardak, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çardak'ta Şifalı Kum Adası'na Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:21 Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa paraya para demeyecek Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:49 Zelenskiy duyurdu: Ukrayna’nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı Zelenskiy duyurdu: Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı
18:49 ABD’de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı ABD'de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 14:45:01. #1.13#
SON DAKİKA: Çardak'ta Şifalı Kum Adası'na Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement