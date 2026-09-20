Carl Orff\'un Carmina Burana\'sı Aspendos\'ta 250 kişilik dev kadroyla sahnelendi

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin en görkemli yapımlarından biri olan "Carmina Burana", Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. Orkestra, koro, çocuk korosu, solistler ve bale sanatçılarından oluşan yaklaşık 250 kişilik dev kadrosuyla sahnelenen eser, izleyiciler tarafından nefesler tutulup adeta tek solukta izlendi. "Carmina Burana", 21 Eylül'de ikinci kez Aspendos'ta sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 12-26 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz akustiğinde ve tarihi atmosferinde opera, bale ve sahne sanatlarının seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin açılışında Giuseppe Verdi'nin "Attila" operası, ikinci gecesinde ise Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye taşıdığı "Anna Karenina" balesi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Festivalin üçüncü yapımı olan "Carmina Burana" ise görkemli sahne yapısı ve kalabalık sanatçı kadrosuyla festival programının dikkat çeken eserleri arasında yerini aldı.

Alman besteci Carl Orff tarafından Münih yakınlarındaki bir manastırda bulunan yaklaşık 200 şiir ve şarkıdan esinlenilerek oluşturulan ve "Trionfi" (Zaferler) üçlemesinin ilk eseri olan "Carmina Burana", müziğin, dansın ve sahne sanatlarının güçlü birlikteliğini Aspendos'un tarihi atmosferine taşıdı. Orkestra şefi Maximilian Cem Haberstock yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, çocuk korosu şefi Sinem Emine Ulusoy yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, solistler ve bale sanatçıları aynı sahnede buluştu.

Eserin sahneye koyulduğu anlardan itibaren müziğin güçlü ritmi, koronun etkileyici yapısı ve bale sanatçılarının koreografik anlatımı Aspendos Antik Tiyatrosu'nu adeta dev bir sahneye dönüştürdü.

Yaklaşık 250 sanatçı ve teknik ekip aynı sahnede

"Carmina Burana"yı festivalin diğer eserlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, sahip olduğu geniş sahne kadrosu ve çok disiplinli yapısı oldu. A. Volkan Ersoy'un sahneye koyduğu eserin koreografileri A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, M. Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan imzası taşıyor.

Dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından gerçekleştirilen yapım; Antalya Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve özel tasarım ekipleriyle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir kadroyu aynı sahnede buluşturuyor.

Carl Orff'un güçlü müziğinin etkileyici danslarla ve teknolojik sahne uygulamalarıyla buluştuğu eser, opera, bale, orkestra ve koro sanatlarının aynı yapı içerisinde bütünleştiği "koreografik sahne kantatı" niteliğiyle festivalin en kapsamlı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

19 Eylül'de gerçekleştirilen ilk temsilde soprano Nurdan Küçükekmekçi, tenor Erdem Erdoğan ve bariton Tuğrul Enver Töre sahne aldı.

Solistlerin güçlü performansları; orkestra, koro, çocuk korosu ve bale sanatçılarının oluşturduğu büyük sahne kadrosuyla bütünleşerek sanatseverlere etkileyici bir "Carmina Burana" deneyimi yaşattı.

Eser boyunca müzik ve dansın birbirini tamamlayan güçlü anlatımı, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferiyle birleşirken, sanatseverlerin yoğun ilgisi temsil boyunca hissedildi.