Çarşamba Yöresel Kıyafetleri Yeniden Hayat Buluyor

Samsun'da geleneksel Çarşamba yöresel kıyafetlerini yaşatmak isteyen bir grup vatandaş, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Çarşamba sevdalıları, giydikleri yöresel kıyafetlerle hem iş hayatında hem de günlük yaşamlarında dikkat çekiyor.

Unutulmaya yüz tutan Çarşamba yöresel kıyafetleri, Samsun'da "Çarşamba Beyleri" olarak bilinen bir grup tarafından yeniden yaşatılıyor. Eczacı kalfası ve çiftçilerden oluşan grup; beyaz gömlek, yelek, cepken, kuşak, geleneksel pantolon, sekiz köşe kasket, köstekli saat, tespih, yün çorap ve yemeni gibi yöresel parçaları kullanarak geçmişin giyim kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

"Kıyafetler artık bedenimle bütünleşti"

Çarşamba yöresel kıyafetlerini yıllardır severek giydiğini belirten 40 yaşındaki eczacı kalfası İhsan Odacı, bu kültürün kendileri için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi. Odacı, "Lakabım Geçidereli. Bizim bir örfümüz, adetimiz var. Yıllardır bu kültüre hasret kalmıştık. Ayakkabıdan şapkaya, köstekli saatten yeleğe kadar bütün parçalarıyla bu giyinme kültürümüzü yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Eczanede beyaz önlük giydiğim için kıyafetlerim çok fazla görünmüyor. Ancak davetlerde, gezilerde ve günlük hayatımda mutlaka bu kıyafetleri tercih ediyorum. Artık bu kıyafetler bedenimle birleşti. Giymediğim zaman insanlar 'Kıyafetin nerede?' diye soruyor. Eczanede önlük kıyafetlerin önüne geçse de yumurta topuk ayakkabım ve beyaz çorabım olmadan kendimi eksik hissediyorum" dedi.

"Görenlerin ilgisi kültüre sahip çıkılmasını sağladı"

Yöresel kıyafetlerin atalarından miras kaldığını ifade eden çiftçi Rahmi Ergün, bu geleneğin unutulmaması için çaba gösterdiklerini söyledi. Ergün, "Giydiğimiz kıyafetler geçmişten bize kalan bir miras. Zaman içerisinde unutulmaya yüz tuttuğunu gördük. Biz de bu kültürü yaşatmak için böyle giyinmeye başladık. İnsanların ilgisi sayesinde bu kıyafetleri tercih edenlerin sayısı da arttı" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor"

Çarşamba Beyleri arasında yer alan çiftçi Mehmet Oflaz ise yöresel kıyafetlerin toplumda büyük ilgi gördüğünü belirtti. Oflaz,

"Lakabım Flaş Mehmet. Atalarımızın örf ve adetlerini yaşatmak için gayret ediyoruz. Bizi bu kıyafetlerle gören herkes ilgi gösteriyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. İnsanların beğenmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Çarşamba Beyleri, zaman zaman kent merkezinde bir araya gelerek yöresel kıyafetleri tanıtıyor. Son olarak İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye Çarşısı'nda gezen grup, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar Çarşamba Beyleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken, geleneksel kıyafetler kentte renkli görüntüler oluşturdu.