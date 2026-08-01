Çarşamba Yöresel Kıyafetleri Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çarşamba Yöresel Kıyafetleri Yeniden Hayat Buluyor

Çarşamba Yöresel Kıyafetleri Yeniden Hayat Buluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Çarşamba Beyleri, yöresel kıyafetleri giyerek kültürlerini yaşatıyor ve ilgi görüyor.

Samsun'da geleneksel Çarşamba yöresel kıyafetlerini yaşatmak isteyen bir grup vatandaş, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Çarşamba sevdalıları, giydikleri yöresel kıyafetlerle hem iş hayatında hem de günlük yaşamlarında dikkat çekiyor.

Unutulmaya yüz tutan Çarşamba yöresel kıyafetleri, Samsun'da "Çarşamba Beyleri" olarak bilinen bir grup tarafından yeniden yaşatılıyor. Eczacı kalfası ve çiftçilerden oluşan grup; beyaz gömlek, yelek, cepken, kuşak, geleneksel pantolon, sekiz köşe kasket, köstekli saat, tespih, yün çorap ve yemeni gibi yöresel parçaları kullanarak geçmişin giyim kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

"Kıyafetler artık bedenimle bütünleşti"

Çarşamba yöresel kıyafetlerini yıllardır severek giydiğini belirten 40 yaşındaki eczacı kalfası İhsan Odacı, bu kültürün kendileri için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi. Odacı, "Lakabım Geçidereli. Bizim bir örfümüz, adetimiz var. Yıllardır bu kültüre hasret kalmıştık. Ayakkabıdan şapkaya, köstekli saatten yeleğe kadar bütün parçalarıyla bu giyinme kültürümüzü yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Eczanede beyaz önlük giydiğim için kıyafetlerim çok fazla görünmüyor. Ancak davetlerde, gezilerde ve günlük hayatımda mutlaka bu kıyafetleri tercih ediyorum. Artık bu kıyafetler bedenimle birleşti. Giymediğim zaman insanlar 'Kıyafetin nerede?' diye soruyor. Eczanede önlük kıyafetlerin önüne geçse de yumurta topuk ayakkabım ve beyaz çorabım olmadan kendimi eksik hissediyorum" dedi.

"Görenlerin ilgisi kültüre sahip çıkılmasını sağladı"

Yöresel kıyafetlerin atalarından miras kaldığını ifade eden çiftçi Rahmi Ergün, bu geleneğin unutulmaması için çaba gösterdiklerini söyledi. Ergün, "Giydiğimiz kıyafetler geçmişten bize kalan bir miras. Zaman içerisinde unutulmaya yüz tuttuğunu gördük. Biz de bu kültürü yaşatmak için böyle giyinmeye başladık. İnsanların ilgisi sayesinde bu kıyafetleri tercih edenlerin sayısı da arttı" ifadelerini kullandı.

"Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor"

Çarşamba Beyleri arasında yer alan çiftçi Mehmet Oflaz ise yöresel kıyafetlerin toplumda büyük ilgi gördüğünü belirtti. Oflaz,

"Lakabım Flaş Mehmet. Atalarımızın örf ve adetlerini yaşatmak için gayret ediyoruz. Bizi bu kıyafetlerle gören herkes ilgi gösteriyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. İnsanların beğenmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Çarşamba Beyleri, zaman zaman kent merkezinde bir araya gelerek yöresel kıyafetleri tanıtıyor. Son olarak İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye Çarşısı'nda gezen grup, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar Çarşamba Beyleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken, geleneksel kıyafetler kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çarşamba, Kültür, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çarşamba Yöresel Kıyafetleri Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Büyük hayal kırıklığı Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
10:00
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 11:40:07. #7.13#
SON DAKİKA: Çarşamba Yöresel Kıyafetleri Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.