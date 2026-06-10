Çat'ta Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Çat'ta Yıl Sonu Sergisi

Çat\'ta Yıl Sonu Sergisi
10.06.2026 14:56
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Çat Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin eserleri, sergiyle beğeniye sunuldu. Kültür şöleni yaşandı.

Erzurum'un Çat ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda görev alan usta öğretici ve kursiyerlerinin usta ellerinden çıkan eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çat Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca sabır ve özveriyle hazırladığı çalışmalar, Çat İlçe Spor Salonu'nda organize edilen yıl sonu sergisiyle görücüye çıktı. İlçe protokolü, kurum amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sergi, ilçede adeta kültür ve sanat şölenine dönüştü. Geleneksel el sanatlarından modern sanatlara, dekoratif ürünlerden giyim ve ev tekstiline kadar yüzlerce eser ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılış programında konuşan Çat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rıdvan Demirci, Halk Eğitim Merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığının hedef kitlesi en geniş kurumları olduğunu dikkat çekerek 7'den 70'e tüm ilçe halkına hitap ettiklerini, vatandaşların ilgi, istek, ihtiyaç ve beklentilerine göre çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Rıdvan Demirci açmış oldukları kurslarla hem vatandaşların becerilerinin farkına varmasını ve beceri edinmesini hem de bu becerilerini geliştirerek üretime katkıda bulunmalarını hedeflerini ifade etti. Demirci, kursların aynı zamanda vatandaşların sosyalleşmesine ve kültürel hayata daha aktif katılmasına da vesile olduğunu söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çat'ta Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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