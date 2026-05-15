Çayırova\'da el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Çayırova Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, el sanatları sergisinde görücüye çıktı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özcan Çapuk, muhtarlar, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Bünyamin Çiftçi, kadınların yeteneklerini geliştirmesi için hayata geçirilen kursların önemli olduğuna dikkati çekerek, "Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz ki, geniş kapsamlı tabana yayılan bir çalışmayı hayata geçirelim. Biz Çayırova Belediyesi olarak, sadece mahalli müşterek hizmetleri yerine getirmek için gayret etmiyoruz; 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın taleplerine yanıt verip, onların sosyal hayatlarına dokunacak projeler de üretiyoruz. Eğitimden, spora, spordan kültür-sanata kadar birçok alanda çalışma yapıyoruz" dedi.

"2 bine yakın kursiyerimiz var"

Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vaktinizi güzel değerlendirmeniz, sosyalleşmeniz ve becerilerinizi geliştirmeniz, aile ekonominize katkı sunmanız adına çalışmalar yapıyoruz. Şehirde bir hareketlilik ve mutluluk olsun, insanlar birbirleriyle iletişime geçsin istiyoruz. Bu çalışmalarla özellikle hanımefendilerin sosyalleşmesi, komşuluk kültürünün gelişmesine fayda sağlanması amacındayız. Bu kurslarla adeta bir terapi sürecine giriyorsunuz. Bugün burada yapacağımız sergi bu işin meyvesi ama esas olan bu yaptığınız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu anlamak. 9 mahallede 8 noktada verdiğimiz eğitimlerde 2 bine yakın kursiyerimiz var. Bizler bu çalışmalarla Çayırovalı kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Emekleriniz ve katkılarınızdan dolayı her birinizi ayrı ayrı kutluyorum."

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. - KOCAELİ