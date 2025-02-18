Cehennem Dersi Cam Terası Turistleri Çekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cehennem Dersi Cam Terası Turistleri Çekiyor

Şırnak'taki cam teras projesi tamamlanma aşamasına geldi, turistlerin ilgisini çekiyor.

18.02.2025 17:41
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Şırnak'taki Cehennem Dersi Cam Terası turistlerin ilgi odağında

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği İl Özel İdare tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük cam terasları arasında yerini almaya hazırlanan Cehennem Deresi Kanyonu Cam Teras Projesi'nde sona gelinirken turistlerin ilgi odağı oldu.

İlçesinin Sulak köyünde Cehennem Deresi Kanyonu'nun bulunduğu bölgede Şırnak Valiliği İl Özel İdare tarafından 365 metrekare alanda yapımı süren cam seyir terasında sona gelindi. Yapımı devam eden cam seyir terasında sosyal donatı, oyun ve oturma alanları ile restoran, yürüyüş yolları ve otopark yer alıyor. İl Özel İdare tarafından yapımına devam edilen cam teras projesine konforlu ulaşım sağlayacak 7.3 kilometrelik yol bitümlü sıcak karışımı asfalt ile yapımı tamamlandı.

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Hikmet Özek, İHA muhabirine, son aşamasına gelinen projenin turizme, ekonomik ve sosyal hayata büyük canlılık katacağını söyledi. Projeye 7 ay önce başlandıklarını ifade eden Özek, 7 ay önce startını verdikleri seyir terası yapım çalışmalarının sonlarına doğru gelmiş bulunmakta olduklarını belirtti.

Seyir terasının bir bütün halinde silueti net ve belirgin bir şekilde ortaya çıkmış bulunmakta olduğunu aktaran Özek, "İşletme binamız hemen önünde yürüyüş bandı, merdivenler, amfi ve en son hemen hemen yüzde 100 civarında yapımı tamamlanmış olan çelik cam seyir terasını tamamlamak üzere olduğumuzu söyleyebilirim. Çok yakın bir süre içerisinde kalan kaba işlerimizi de tamamlayıp cehennem deresi kanyonunun muhteşem doğal güzellikleri ile cam seyir terasımızın heybeti ve adrenalini buluşturarak doğa severlerin ziyaretine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin yapım çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve çalışmalara başlanılan ilk günden bugüne kadar herhangi bir personelde sorun yaşamadıklarını kaydeden Özek, "7 aylık süre içerisinde bu güne kadar herhangi bir can kaybı, ya da yaralanmanın olmamış olması ayrıca diğer bir sevinç kaynağımızdır. Gördüğünüz üzere çok riskli ve tehlikeli bir ortamda imalat yapıyoruz. Buraya gelecek ziyaretçilerin konforlu bir ulaşıma sahip olmaları için köyün yaklaşık 7 kilometrelik yolu bitümlü sıcak karışımı asfalt ile kaplanarak konforlu bir yol imalatını tamamlamış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Terası görmeye gelen Süleyman Zan, "Sulak köyünde çok güzel turistik bölgesi açıldı. Valimize ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Turistik bölgenin açılmasına çok sevindik. Vatandaşlar bayağı geliyor. Milletimizi de davet ediyoruz ve buraya gelmelerini istiyoruz. Burası turistik bölgedir. Gelsinler, burayı görsünler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cehennem Dersi Cam Terası Turistleri Çekiyor - Son Dakika

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