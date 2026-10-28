Celal Kadooğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Celal Kadooğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Celal Kadooğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinin milletimizin azim, kararlılık ve dayanışmasıyla zafere ulaştığını belirterek, "Cumhuriyetin, farklılıkları ortak bir gelecek idealinde buluşturan ve milletimizin bağımsız yaşama iradesini temsil eden en önemli değerlerden biridir. Bu büyük kazanımın arkasında milletin fedakarlığı, inancı ve ortak mücadelesi vardır. Atalarımızın canları ve kanları pahasına kurdukları Cumhuriyet, gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerdir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın, milletimizin bağımsızlığından ve geleceğinden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirten Kadooğlu, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yeni bir dönemin kapılarının açıldığını ifade etti. Başkan Kadooğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük eden bir lider değil, aynı zamanda çağdaş, güçlü ve bağımsız bir Türkiye idealinin de mimarıdır. Atatürk'ün, 'En büyü eserim' dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük idealimizdir. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak, ülkenin gelişmesi ve geleceğe güvenle ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak için toplumsal birlikteliği güçlendiren bir anlayışla hareket ederek üretim, istihdam ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz."

Celal Kadooğlu mesajını, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıGüneydoğu AnadoluKültür SanatKadooğlu29 EkimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:33:10. #7.13#
SON DAKİKA: Celal Kadooğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android