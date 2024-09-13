Çem Kalesi'ndeki Gizemli Alfabe Çözülemedi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çem Kalesi'ndeki Gizemli Alfabe Çözülemedi

Osmaniye'de bulunan Çem Kalesi'ndeki gizemli metinler, Çukurova tarihi için büyük önem taşıyor.

13.09.2024 20:54
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Kale duvarında kitabedeki gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi

Araştırmacı Tarihçi yazar Yurdaer Yanık: "Dünyada henüz çözülememiş gizemli alfabe çözülürse Çukurova tarihi baştan yazılır"

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Çem kalesinin duvarındaki kitabedeki hangi dilde ve hangi alfabe ile yazıldığı henüz çözülememiş gizemli metin çözülmeyi bekliyor. Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi sınırları içerisinde bulunan oldukça dik ve sarp bir kayalığın üzerine kurulan Çem kalesi, bilim insanları tarafından henüz çözülememiş yazılı metinleri ile gizem barındırıyor. Kale surlarının 3 farklı noktasında bulunan kitabelerde hangi medeniyet tarafından kullanıldığı bilinmeyen alfabe ile yazılmış yazılı metin bulunuyor. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar alfabenin hangi medeniyet ve millet tarafından kullanıldığı ve kitabede ne yazdığı çözülmüş değil. Çem kalesindeki yazılı metinlerin dünyada çözülememiş ender yazıtlardan olduğunu belirten Araştırmacı Tarihçi Yazar Yurdaer Yanık "Dünyada henüz çözülememiş gizemli alfabe çözülürse Çukurova tarihi baştan yazılır" dedi. Araştırmacı Tarihçi Yazar Yanık " Çem kalesi bölgede ticaret yolunun üzerine kurulmuş, oldukça korunaklı bir Ortaçağ kalesidir. Osmanlı döneminde Vannos kalesi olarak bilinir. Kale surlarında devşirme taş olarak kullanılmış 3 ayrı kitabe var ki şu ana kadar gizemi çözülemedi. Hangi dilde yazıldığı belli olmayan metinlerde ne var bilmiyoruz. Bilim insanlarını akademisyenleri buraya davet ediyorum. Metindeki harflerin bazıları İskit Türklerinin kullandığı alfabedeki harflere benziyor ama iskit alfabesi değil. Bazı harfler ise Göktürk alfabesine benziyor. Buradaki yazılı metin çözülürse Çukurova tarihi baştan yazılır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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