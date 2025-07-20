Cengiz Koçak: Disiplinle Uçuş Serüveni

Türkiye'nin "yarasa adamı" olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, çocukluk yıllarında başlayan paraşütçü olma hayalini, dünyanın birçok noktasından gerçekleştirdiği "base jump" ve "wingsuit" atlayışlarıyla sürdürüyor.

Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, çocuk yaşlarda 19 Mayıs törenlerinde gökyüzünde gördüğü paraşütçülerden etkilenerek bu hayalin peşinden koştu.

Hayalini gerçekleştirmek için 14 yaşında askeri okula yazılan Koçak, mezun olduktan sonra Türkiye'de hava indirme harekatı yapabilen tek birlik olan Kayseri Komando Tugayı'nda görevine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım bünyesinde yaptığı yaklaşık 7 bin atlayışla Türkiye şampiyonlukları ve dünya dereceleri elde eden Koçak, 2011 yılında emekli olduktan sonra kendisini binalardan, antenlerden, uçurumlardan ve köprülerden atlama sporu olan base jumpa yönlendirdi.

Adrenalin tutkunu olarak tanımlamayı reddeden Koçak, başarılarının sırrının "disiplin" olduğunu vurguluyor.

"Ben çok disiplinli biriyim, hikayem bu"

Koçak, AA muhabirine, ilk base jump atlayışını 14 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da gerçekleştirdiğini ve bu bölgenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Yapılan her işte disiplinin önemini vurgulayan Koçak, "Disiplin insanın bizzat istemediği ama yapmak zorunda olduğu bir şeyi yapmak zorunluluğudur. Bu açıdan bakılınca ben aslında çılgın, deli veya adrenalin bağımlısı falan bir adam değilim. Ben çok disiplinli biriyim, hikayem bu. İnsanlar eğer bütün bu hikayeler içerisinde kendilerine bir ders çıkaracaksa disiplinden başka hiçbir şey çıkmaz buradan." dedi.

Emekli olduktan sonra uçaklardan atlamayı bırakarak base jumpa yöneldiğini dile getiren Koçak, şöyle devam etti:

"O günden sonra kendimi uçaklardan değil de bina, anten, uçurum ve köprülerden atlama sporu olan base jumpa yönlendirdim. İlk atlayışımı yaptığım yer dünden itibaren fahri hemşehrisi olduğum Kemaliye Karanlık Kanyon'dur. Burada ilk base jump atlayışımı kanyonun içindeki bir ucundan diğer ucuna gerilmiş çelik halatın üzerinden yaptım. Bugüne kadar 14 yılda atlamak için 56 ülke dolaştım ve Avrupa'da aşağı yukarı bütün ülkelerde atladım. Türkiye'de çok önemli projeler peşinde koşuyorum. Umarım bunları yapabilirim."

Yeni uçuş noktalarının kaşifi

Koçak, Türkiye'nin spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 45 wingsuit ile atlanabilir nokta açtığını, bunların da hepsine bir isim verdiğini anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Bu noktaların isimlerini daha sonra dünya base jumper haritasına ekledim. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki base jumper Türkiye'ye geldiğinde, bir yerden atlamak istediğinde benim işaretlediğim yerlere navigasyonla girdiğinde uçurumun ucuna kadar gidiyor ve atlıyor. Atladıktan sonra da bana teşekkür ediyorlar. 2020'de dünyada en çok yeni atlayış noktası açan base jumper oldum. Türkiye bu açıdan akılalmaz bir coğrafya. Bu coğrafyada yaptığım gezilerde, keşiflerde bulduğum noktalar dünyadaki bütün sporcuların çok ilgisini çekiyor."

Koçak, base jump ve wingsuit sporlarının ciddi tecrübe gerektirdiğini belirterek, profesyonel eğitim almadan bu sporun yapılmamasını istedi.

Bunun yerine yamaç paraşütü ve skydivingi tavsiye eden Koçak, "Yamaç paraşütü için Türkiye bir cennet. Dünyanın en önemli uçuş merkezi Türkiye'de, Ölüdeniz ve Babadağ. Geçen yıl oradan yapılan uçuş sayısı 237 bin. Bize en yakın ülkenin yaptığı uçuş sayısı ise 40 binlerde. Gençler yamaç paraşütünü mutlaka öğrensinler ama eğitmenlerine çok dikkat etsinler."