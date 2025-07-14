Cengiz Kurtoğlu Akşehir\'de Coşkulu Konser Verdi

KONYA'da düzenlenen 66'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Cengiz Kurtoğlu, Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce müziksever, doyasıya eğlendi.

Kurtoğlu, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Konserin en özel anlarından birinde usta sanatçı Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarını da misafiri ile seslendirdi. Konser sırasında Kurtoğlu'na çiçek takdimi, sponsor firmalardan Onur Grup adına Ramazan Karakoyun tarafından gerçekleştirildi. Cengiz Kurtoğlu hem bu güzel gecede emeği geçen sponsorlara hem de Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal'a teşekkür ederek, Akşehir seyircisinin sıcak ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.