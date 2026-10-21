Çeşme\'de Koridorda Müzik projesi 5. yılına kaymakamlık binasında konserle başladı

Çeşme Kaymakamlığının destekleriyle yürütülen "Koridorda Müzik" projesi, beşinci yılına Çeşme Kaymakamlığı binasında düzenlenen konserle başladı. Mavi Canlar Orkestrası ve Mavi Canlar Korosu'nun sahne aldığı etkinlikte, öğrencilerin müzik performansı büyük beğeni topladı. Konser sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

Çeşme'de müziği konser salonlarının dışına taşıyarak günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan "Koridorda Müzik" projesi, beşinci yılında da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Çeşme Kaymakamlığının destekleriyle, müzik öğretmeni Mustafa Boran Durgun tarafından kurulan Çeşme'nin ilk okul orkestrası Mavi Canlar Orkestrası, Mehmet Akpınar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Mavi Canlar Korosu ile birlikte yeni dönemin ilk konserini kaymakamlık binasında gerçekleştirdi.

Kaymakamlık koridorları müzikle doldu

Konsere, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, öğrenci velileri ve Kaymakamlık personeli katıldı.

Genç müzisyenlerin seslendirdiği eserler katılımcılardan büyük beğeni toplarken, Kaymakamlık koridorları müzikle renklendi. Öğrenciler, başarılı performanslarının ardından uzun süre alkışlandı.

Kaymakam Maraşlı öğrencileri kutladı

Konserin ardından öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Maraşlı, sergiledikleri başarılı performanstan dolayı genç müzisyenleri tebrik etti. Maraşlı, projenin hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde emeği bulunan müzik öğretmeni Mustafa Boran Durgun ile öğrencilere teşekkür ederek sanatın ve müziğin öğrencilerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Genç müzisyenlere kitap hediyesi

Etkinliğin sonunda, "Hayatın Anlamı Kitap" Projesi Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı tarafından konsere katılan öğrencilere kitap hediye edildi. Müzik ve edebiyatın bir araya geldiği etkinlik, öğrencilerin hem sanatsal hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlayan anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Koridorlarda müzik yıl boyunca sürecek

Beş yıldır başarıyla sürdürülen "Koridorda Müzik" projesi kapsamında, öğrencilerin müzik yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlanırken, sanatın toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması da hedefleniyor.

Proje çerçevesinde yıl boyunca Çeşme'deki kamu kurumlarında ve okulların koridorlarında konserler düzenlenmeye devam edilecek.