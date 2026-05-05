Çeşme\'de Yeni Sanat Sergisi Açıldı

05.05.2026 21:16
Sultan Burcu Saklı'nın kişisel sergisi, 16 Mayıs'a kadar Çeşme Kalesi'nde sanatseverleri bekliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sanatseverleri buluşturan yeni bir sergi kapılarını açtı. Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Resim Öğretmeni Sultan Burcu Saklı'nın dördüncü kişisel resim sergisi, Çeşme Kalesi içindeki Ceneviz Kulesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine sunuldu. Sergi, 16 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Serginin açılış kurdelesini Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker birlikte kestiler.

Sultan Burcu Saklı, Mehmet Maraşlı himayesinde ve Arzu Güleryüz Maraşlı koordinatörlüğünde 2023'ten bu yana düzenlenen "Hayatın Anlamı Kitap" etkinliklerinde yaklaşık 30 canlı resim performansına imza atmış ve bu süreçte ürettiği eserleri de son iki yıldır açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturmuştu.

"Kök, dönüşüm ve kadın temaları ön planda"

Eserlerinde kök, dönüşüm, kadın ve dişil enerji temalarını işlediğini belirten Saklı, çalışmalarında kadim kolektif hafızaya gönderme yaptığını ifade etti. Sanatçı, Şahmeran figürü ile ağaç ve kök imgelerinin öne çıktığı eserlerinde, düşüncelerini doğrudan değil, tasarımın estetik diliyle aktarmayı tercih ettiğini dile getirdi. Saklı, tabloların zaman içinde izleyiciyle bağ kurduğunu ve her bir eserin farklı anlarda farklı anlamlar kazandığını vurguladı.

Atık malzemelerle üç boyutlu dokunuş

Eserlerinde farklı teknikler kullandığını da anlatan Saklı, özellikle meslek lisesinde görev yapmaya başladıktan sonra silikonla tanıştığını ve bu sayede çalışmalarına üç boyutlu detaylar eklediğini söyledi. Sanatçı, doğal yollarla elde edilen materyallerin yanı sıra atık malzemeleri de değerlendirerek eserlerine dahil ettiğini, bu yaklaşımın çalışmalarına zenginlik kattığını ifade etti.

"Sanatla dönüşüm" anlayışı

Büyük boyutlu çalışmalar yapmayı sevdiğini belirten Saklı, son dönemde eser boyutlarını küçültse de üretim sürecinde aynı yoğunluğu koruduğunu dile getirdi. Her şeyi dönüştürme çabasıyla hareket ettiğini belirten sanatçı, sanatın hem bireysel hem de toplumsal bir dönüşüm aracı olduğuna dikkat çekti.

Saklı, sergiye destek veren Çeşme Müze Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, gönderdiği çiçek dolayısıyla Lal Denizli'ye ve Eğitim-İş 1 No'lu Şubesi'ne de teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Kaynak: İHA

