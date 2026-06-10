Çeşme'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çeşme'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çeşme\'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı
10.06.2026 11:15
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Çeşme Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleriyle sergi düzenledi.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi, tarihi Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde açıldı. Yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış törenine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aya Haralambos'un tarihi atmosferinde açılan sergide kursiyerler, bir yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri eserlerine yansıttı. Sanatın farklı dallarında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergide; sulu boya ve akrilik resim, seramik, filografi, dekoratif sepet örücülüğü, nakış, dokuma, kağıt rölyef ve giyim alanlarında hazırlanan eserler yer aldı. Büyük emek ve sabırla ortaya çıkan çalışmalar, katılımcılar tarafından beğeniyle incelendi.

Kursiyerlerden mini defile

Etkinlik kapsamında Giyim Bölümü kursiyerleri tarafından yıl boyunca tasarlanıp üretilen kıyafetler, düzenlenen mini defileyle tanıtıldı. Kursiyerlerin emekleriyle hazırlanan tasarımlar izleyicilerden büyük alkış alırken, defile sergiye renk kattı. Defilenin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergideki eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Eğitmenler ve kursiyerler de çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sergi kapsamında kağıt rölyef tekniğiyle hazırlanan özel bir Sakız Ağacı çalışması, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol tarafından Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'ya hediye edildi.

Ali Rıza Doğruyol: "Öğrenmenin yaşı yok"

Sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen serginin kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu emeğin ve üretkenliğin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezlerinin yalnızca meslek edindiren kurumlar olmadığını, aynı zamanda bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunduğunu vurgulayan Doğruyol, "Bu yıl da farklı yaş gruplarından yüzlerce kursiyerimiz, alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde birbirinden değerli çalışmalar ortaya koydu. Sergimizde yer alan her eser, öğrenmenin yaşının olmadığını ve hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu gösteriyor" dedi.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür eden Doğruyol, tüm vatandaşları 14 Haziran'a kadar açık kalacak sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Çeşmelilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 14 Haziran Pazar gününe kadar Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çeşme'de Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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