Çetin Emeç, Ölümünün 35. Yılında Kadıköy'de Anıldı

Çetin Emeç, ölümünün 35'inci yılında Kadıköy'de anıldı

İSTANBUL - Kadıköy Suadiye'de 7 Mart 1990 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'i anmak için, Kadıköy'de anma programı düzenlendi.

Kadıköy Suadiye'de 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'i ölümünün 35'inci yılında anmak için Kadıköy Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Programa Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç ve kızı piyanist Mehveş Emeç, torunu Selin Birol ile gazeteci Uğur Dündar katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Kösedağı, "90'lardaki faili meçhulleri gördünüz, kiminiz yaşadınız. Çok karanlık dönemlerdi. O dönem gazeteciler malesef bu yolla susturuluyordu. Bu dönemde de gazeteciler susturulmaya çalışılıyor, ama yöntemler değişti. Demokrasinin en temel ilkelerinden olan haber alma özgürlüğü, konuşma tartışma özgürlüğü, farklı şekilde düşünme özgürlüğü ülkemizde sağlanmış değil. Kadıköy bu kültürü yaşatmaya devam edecek. Bir düşünceyi taşıyan, toplumun haber alma özgürlüğünü savunan, demokrasiye inanan, ve laik demokratik Türk Cumhuriyeti'ni savunan herkesi kimseye unutturmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Mehveş Emeç dinleyicilere piyano resitali sundu.