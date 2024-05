Kültür Sanat

Çeyrek asırdır 'eyer' yapıyor

"Bizden sonra işi sürdürecek çırak yetişmiyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çeyrek asırdır eyer yapan genç usta, mesleği yapacak ustaların kalmadığını ve kendilerinden sonra çalışacak çırak bulamadıklarını söylüyor. Eyer ustası, el emeği göz nuru hazırladığı ürünleri Türkiye'nin farklı illerine gönderebiliyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Abdülmecid Güzlek, 25 yıldır Eyer ustası. Tarihi Saraçhane Çarşısı'ndaki iş yerinde çalışan Güzlek, geleneksel saraç mesleğini babasından öğrendi. El emeği, göz nuru ile ortaya çıkan eyer, kalitesi ve şekline göre 1 ila 3 günde hazırlıyor.

Bir birinden farklı motiflerle ilmek ilmek işlenen eyer, atlı spor kulüplerine, otellerde hizmet veren safarilere, çiftçilere ve kırsal kesimlerde hayatını sürdüren vatandaşlara satılıyor.

Kentte iki eyer ustasından biri kalan genç usta, meslekte çırak ve kalfa sıkıntısı yaşadıklarını da ifade etti.

Güzlek, "Kahramanmaraş'ta saraçlık yapıyoruz. 4 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Ben 25 yıldan bu yana bu mesleği yapıyoruz. Burada At eyerleri ve silah ve bıçak deri kılıflar yapıyoruz. At eyerleri ortalama bir gün sürer. Belli başlı çiftlikler, hayvancılıkla uğraşanlara, doğa sporları ve otellerdeki safari turlarına gönderiyoruz. Türkiye'nin her kesimine ürünlerimizi gönderiyoruz. El emeği ürünler ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ortalama 2 bin ila 5 bin lira üzerinde maliyeti çıkıyor. Gençlerimiz çalışmayı talep etmiyorlar maalesef. Devletimizden yardım istiyoruz. Bir sanatın kaybolması kadar kötü bir durum yok. Ben küçükken 10 saraç vardı ve şuan iki kişi kaldık. Şartlar da ağırlaştı" diye konuştu.