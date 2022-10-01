CEZA SULTANGAZİ'DE KONSER VERDİ - Son Dakika
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CEZA SULTANGAZİ'DE KONSER VERDİ

01.10.2022 11:05

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği GençOFest kapsamında Rap müziği sanatçılarından Ceza sahne aldı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği GençOFest kapsamında Rap müziği sanatçılarından Ceza sahne aldı. Vatandaşların akın ettiği konserde sevilen şarkılarını söyleyen Ceza, dinleyicilerine eğlenceli anlar yaşattı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği GençOFest, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği birçok etkinliğe sahne oldu. Festivalin son gününde ise Ceza konser verdi. Binlerce gencin katıldığı konserde Ceza, vatandaşlara çoşku dolu anlar yaşattı.

Konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR EYLÜL AYI GEÇİRDİK'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, festivalinde ayın son konseri olduğunu belirterek, 'Ceza konserindeyiz. 10 binler sokakları ve meydanları ve doldurdu caddeler taştı. Öyle anlaşılıyor ki en iyi konserle final yapıyoruz. Gençler Ceza'yı seviyor. O da Sultangazi'de olmaktan oldukça memnun olduğunu ifade etti. Sportif, kültürel ve konser faaliyetleriyle, basketbol turnuvası ve kamplarımız ile çok güçlü bir Eylül ayı geçirdik. Gençlerimiz eğlendi, yaş almışlarımız gezip tozdu. Çocuklarımız meydanlarda ebeveynleriyle buluştu. Çok güzeldi. Çok güzel bir gençlik festivalini geçirmiş olduk. Halktan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz inşallah Ekim ayında çok güçlü bir kültür sanat sezonunu açmış olacağız ve bu sezon Nisan, Mayısa kadar devam edecek' dedi.

Başkan Dursun'un konuşmasının ardından Ceza, alanı dolduran gençlere unutulmaz bir konser verdi. Gençler de büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti. Dursun, Ceza'ya çiçek takdiminde bulunurken, Sultangazi'de çok güzel bir dinleyici kitlesiyle buluştuğunu belirten Ceza da Dursun'a ve alandakilere teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat CEZA SULTANGAZİ'DE KONSER VERDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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