CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi - Son Dakika

- CHP Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde, Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdardaroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımı ile Parti Genel Merkezinde Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı düzenlendi. İlber Ortaylı'nın Atatürk, Atatürk'ün yakın çevresini ve Atatürk'ün düşünce yapısını anlattığı konferansın ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, konferansa yaptığı katkılardan dolayı Ortaylı'ya plaket takdim etti.