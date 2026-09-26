Çiftlikköy Gençlik Merkezi'nde 5 yılda 9 öğrenci sahne sanatları bölümüne yerleşti - Son Dakika
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Çiftlikköy Gençlik Merkezi'nde 5 yılda 9 öğrenci sahne sanatları bölümüne yerleşti

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Çiftlikköy Gençlik Merkezi\'nde 5 yılda 9 öğrenci sahne sanatları bölümüne yerleşti
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Çiftlikköy Gençlik Merkezi'nde tiyatro ve drama eğitimi gören 9 öğrenci, yaklaşık 5 yıldır süren çalışmalarla üniversitelerin tiyatro ve sahne sanatları bölümlerine yerleşti. Bu yıl hedefledikleri bölümü kazanan 3 öğrenciyi Merkez Müdürü Müslüm Aktabur tebrik etti.

ONUR ERDİK/SEZER AY - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çiftlikköy Gençlik Merkezi'nde açılan tiyatro ve drama eğitimlerine katılan 9 öğrenci, farklı üniversitelerin tiyatro ve sahne sanatları bölümlerini kazandı.

Gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Çiftlikköy Gençlik Merkezi'nde, özellikle tiyatro ve drama eğitimlerine katılan öğrenciler üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Merkezde yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında eğitim alan 9 öğrenci, üniversitelerin tiyatro ve sahne sanatlarıyla ilgili bölümlerine yerleşti. Bu yıl ise 3 öğrenci hedefledikleri bölümlerde eğitim görmeye hak kazandı.

Gençlik merkezindeki tiyatro çalışmalarına katılan yeni öğrenciler de üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Çiftlikköy Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm Aktabur, AA muhabirine, tiyatro eğitimi alan gençlerin üniversiteye yerleşmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Merkezde gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aktabur, "Azimle çalışarak konservatuvarı kazandılar. Bu, Çiftlikköy Gençlik Merkezimiz adına büyük ve onur verici bir olay oldu. Gençlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Aktabur, merkezde tiyatro ve drama eğitiminin yanı sıra kültür-sanat, spor ve gönüllülük faaliyetleri ile gençlik kampları ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ifade etti.

Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Aktabur, merkezdeki faaliyetlerin ücretsiz olduğunu kaydetti.

Bu yıl 3 öğrenci kazandı

Tiyatro, drama ve konservatuvara hazırlık eğitimleri veren kurs eğitmeni Rıdvan Çalışır da öğrencilerin üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlandığını belirtti.

Çalışır, eğitimlerde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre çalıştıklarını, tirat, şiir, şarkı, şan, doğaçlama, hareket, diksiyon ve dans alanlarında hazırlık yaptıklarını anlattı.

Son 5 yılda eğitim verdiği öğrencilerden 9'unun üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştiğini aktaran Çalışır, "Bu sene 3 öğrencimiz kazandı. Son 5 yılda ise toplam 9 öğrencimiz konservatuvara yerleşti. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz." diye konuştu.

Farklı üniversiteleri kazandılar

Çalışmalar kapsamında sınavlara hazırlanan öğrencilerden Mahir Celayir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünü kazandığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır hazırlandığını belirten Celayir, sınav sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştığını ancak çalışmayı sürdürerek hedefine ulaştığını anlattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Şeyma Yıldız da iki yıllık hazırlık sürecinin ardından üniversiteye yerleştiğini belirtti. Yıldız, tiyatro eğitiminde disiplinli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, eğitmeni Rıdvan Çalışır'a teşekkür etti.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazanan Serin İsam ise üniversitenin özel yetenek sınavına ilk başvurusunda başarılı olduğunu dile getirdi. İsam, yaklaşık iki ay eğitim almasına rağmen çalışmaların kendisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Yeni öğrenciler de hazırlanıyor

Tiyatro ve sahne sanatları bölümlerinin sınavlarına hazırlanan öğrencilerden Mehmet Özgül de gelecek yıl sınava girmeyi planladığını, bu süreçte aldığı eğitimle kendisini geliştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır eğitim alan Can Uğur da tiyatro sayesinde topluluk içinde kendisini daha rahat ifade etmeye başladığını, beden dili ve diksiyon konusunda gelişim gösterdiğini ifade etti.

Eğitimlere katılan Yiğit Uras Balcı ise 5 yaşında başladığı tiyatronun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Kaynak: AA
Kültür SanatÇiftlikköyGençlikYalovaMüslümKültürEğitimSanatSon Dakika

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