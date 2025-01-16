Çıldır Gölü'nde Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çıldır Gölü'nde Fotoğraf Sergisi

Çıldır Gölü\'nde Fotoğraf Sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığı, buzlu Çıldır Gölü'nde fotoğraf sergisi düzenledi. Katılımcılar sergiyi gezdi.

16.01.2025 17:18
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Ardahan- Kars sınırında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren kareler sergilendi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nün Akçakale mevkisinde düzenlenen serginin açılışında, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su ve köy yaşamına dair farklı görsellerin etkinlikte yer aldığını belirterek, organizasyonu burada yapmalarının da ayrıca önemli olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de daha önceki sergileri kapalı mekanlarda gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Sergimizi Çıldır Gölü'müzün donmuş yüzeyinde, doğa harikası bu alanda yapmak istedik. Bu suretle bakanlığımızın hedeflemiş olduğu amaca hizmet etmekle birlikte aynı zamanda ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde sergimizi açtık." dedi.

Açılış sonrası katılımcılar sergiyi gezdi.

Vali Çiçek, daha sonra katılımcılarla donmuş göl üzerinde bir süre Eskimo usulü balık avcılığı da yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çıldır Gölü'nde Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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