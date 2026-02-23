Çilem\'in Fedakarlığı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, özel gereksinimli 41 yaşındaki ablası Pınar ile 39 yaşındaki ağabeyi Ramazan'ın her türlü bakım ve ihtiyaçlarını karşılayan Çilem'in hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Annelerini çocuk yaşta, babalarını ise üç yıl önce toprağa veren ailenin en küçük ferdi olan 28 yaşındaki Çilem'in, özel gereksinimli ablası ve ağabeyinin her türlü ihtiyacını karşıladığını belirten Aydoğdu, "Hayat, bazı insanlara erken büyümeyi öğretir. Çilem de öyle büyümüş." ifadelerini kullandı.

Çilem'in işletme mezunu olduğunu aktaran Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Belki kendi hayatını kuracak, kendi yoluna gidecekti ama o sevgi ve merhamet yolunu seçmiş. 'Seninle gurur duyuyoruz' dediğimizde, gözlerini indirdi ve öyle bir cümle kurdu ki… 'İnsanlar beni takdir ediyor ama bu benim için sevdiğim bir sorumluluk.' İşte o an anladık, bazı insanlar fedakarlık yaptığını bile düşünmez. Çünkü onların mayasında sevgi vardır."

Aydoğdu, Çilem'in fedakarlığını takdir ettiğini ve duygulandığını ifade etti.

Çilem'in yüzünde şikayet ya da isyanın olmadığını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bir cümle daha söyledi. Bir aileyi, bir terbiyeyi, bir mirası özetleyen cümle: 'Biz sevgi dolu bir aileydik. Annemden, babamdan ne gördüysem onu yapıyorum.' Ağabey ve ablasının sağlık problemleri var. Biz de bu mübarek ayın bereketine sığınıp bir müjde verdik. İnşallah 15 gün içinde bu sevgi dolu aileyi yeni evlerine taşıyacağız. Çünkü bazı evler dua ile ayakta durur. Bazı insanlar alkışla değil, Allah'ın rızasıyla büyür. Bugün şunu bir kez daha gördük, merhamet bir eğitim meselesidir ama özü Allah vergisidir. Sevgi, insanın içine yerleştirilmiş ilahi bir emanettir."