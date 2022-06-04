CISAC, MESAM ve MSG'yi üyeliğe geri aldı - Son Dakika
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CISAC, MESAM ve MSG'yi üyeliğe geri aldı

04.06.2022 12:31
CISAC, MESAM ve MSG'yi üyeliğe geri aldı

Uluslararası Söz Yazarları ve Besteciler Konfederasyonu (CISAC) bir buçuk yıl önce üyelikten attığı MESAM ve MSG'yi tekrar üyeliğe aldı.

Uluslararası Söz Yazarları ve Besteciler Konfederasyonu (CISAC) bir buçuk yıl önce üyelikten attığı MESAM ve MSG'yi tekrar üyeliğe aldı.

Son 10 yıldır Musuki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri (MSG) arasındaki uyuşmazlıklar ve Türkiye'de yeteri kadar telif toplanmaması nedeniyle üst çatı örgütü CISAC iki kurumu bir buçuk yıl önce üyelikten ihraç etmişti. MESAM'da yönetim değişikliği ardından MESAM VE MSG bir araya geldi. İki kurum telif toplama konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdi. CISAC'ın takibinde olan iki kurum 11 ay süren görüşmelerin ardından MESAM ve MSG'yi üyeliğe geri aldı. MESAM Genel Başkanı Recep Ergül, "CISAC bizi yakın takibe aldı. Çok önemli işler başardığımıza kanaat getirerek önce bir mektup gönderdiler. CISAC icra ve yönetim kurulu, MESAM ve MSG'nin iyi niyetli olduğunu ve güzel işler çıkardığını belirtti. Ardından CISAC Genel Kurulunda tekrar üyeliğe geri alındık. Bu tarihi bir iş. İki kurum için büyük başarıdır. Üyelikten ihraç Avrupa'dan dışlanmamız anlamına geliyordu" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat CISAC, MESAM ve MSG'yi üyeliğe geri aldı - Son Dakika

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