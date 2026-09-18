Çivril\'de Ahilik Haftası ilk kez kutlandı, Şed Kuşanma Töreni yapıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ahilik Haftası ilk kez düzenlenen programla kutlandı. İlçedeki esnaf ve sanatkarların bir araya geldiği programda, Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, güven, dayanışma ve meslek ahlakı vurgulanırken, geleneksel Şed Kuşanma Töreni ile Ahilik geleneği yaşatıldı.

Çivril'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programı kapsamında Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Demirci, Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürol Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Ahilik Haftası'nın anlamı ve ilçedeki esnaf ve sanatkarların durumu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyetin ikinci durağı ise Çivril Belediye Başkanı Semih Dere oldu. Başkan Dere ile makamında görüşen heyet, Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve ilçedeki esnafın çalışmaları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Çivril'de ilk kez Şed kuşanma töreni

Ziyaretlerin ardından Ahilik Haftası programı, Çivril Tren Garı Belediye Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda düzenlendi.Programın en dikkat çeken bölümü ise Şed Kuşanma Töreni oldu. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa uzanan mesleki sürecin simgesi olan törende, Ahilik geleneğinin yüzyıllardır aktarılan değerleri bir kez daha hatırlatıldı.

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Turgut Tok da Ahilik kültürünün tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yeri üzerine konferans verdi. Tok, Ahilik teşkilatının Anadolu'da yalnızca ekonomik hayatın değil, sosyal ve kültürel yaşamın şekillenmesinde de önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

"Çivril'de ilk defa kutluyoruz"

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Demirci, Ahilik kültürünün temelinde dürüstlük, doğruluk ve iyiliğin bulunduğunu söyledi. Ahiliğin ticaret ile ahlakı bir araya getiren önemli bir anlayış olduğunu belirten Demirci, Çivril'de Ahilik Haftası'nın ilk kez kutlanmasının önemine dikkat çekerek; "Hırsı, bencilliği, dedikoduyu reddeder; iyiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü benimseyen anlayışın temsilcileriyiz. Geçmişte adımız farklı olsa da günümüzde esnaf ve sanatkarlar odasıyız. Ticaret ve ahlakın hamur gibi yoğrulduğu bir teşkilatız. Ahilik Haftası'nı ilk defa Çivril'de kutluyoruz" dedi.

"Ahilik, dürüst esnaf demektir"

Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürol Mutlu ise Ahilik anlayışının esnaf ve sanatkarlar açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Ahilik, dürüst esnaf demektir. Bizler de burada Ahilik Haftamızı ilçemizde ilk kez kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çivril'de ilk kez düzenlenen Ahilik Haftası programı, geleneksel Ahilik değerlerinin yaşatılması açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu.