Cizre'de Buğday İkramı Geleneği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cizre'de Buğday İkramı Geleneği

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Cizre'de kazanlarda pişirilen buğday, halka dağıtıldı. Geleneğin sürdürülmesi amaçlanıyor.

01.11.2024 19:24
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Cizre'de kazanlarda pişirilen buğday vatandaşlara ikram edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kazanlarda kaynatılan buğday, vatandaşlara dağıtıldı.

Cizre Muhtarlar Derneği'nin girişimi ve hayırseverlerin desteği ile Hz. Nuh Nebi Camisi karşısında kurulan kazanlarda yüzlerce kilo buğday haşlandı. Haşlanan buğday tereyağı ve ceviz eklendikten sonra halka dağıtıldı. Bazı vatandaşlar da evlerden getirdikleri kap ve tabaklarını doldurdu.

Etkinliğe katılıp, vatandaşlara haşlanmış buğday ikram eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, vesile olanlara teşekkür etti.

Hz. Nuh Peygamber döneminden bu yana gelen bu geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı ve Dağkapı Mahalle Muhtarı Cahfer Ebret, buradaki amaçlarının tarih ve kültürün kaybolmaması için her sene bu geleneği yerine getirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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