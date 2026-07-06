Clooney'ye Venedik'ten Onur Ödülü - Son Dakika
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Clooney'ye Venedik'ten Onur Ödülü

06.07.2026 20:02
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George Clooney, 83. Venedik Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı Altın Aslanı' ödülünü alacak.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör, yönetmen ve yapımcı George Clooney'e (65), bu yılki Uluslararası Venedik Film Festivali'nde özel ödül "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslanı" verileceği bildirildi.

İtalya'da her yıl eylül ayının başında yapılan ve bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek Venedik Film Festivali öncesinde bir özel ödülün sahibi açıklandı.

Uluslararası Venedik Film Festivali'nin sanat yönetmeni Alberto Barbera, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşam Boyu Başarı Altın Aslanı" ödülüne layık görülen Clooney'nin canlandırdığı karakterleri yalnızca inandırıcı değil, aynı zamanda çekici, ulaşılabilir ve insani gösterme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıktığını belirtti.

ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Clooney de özel ödüle layık görülmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Venedik'te sayısız olağanüstü an yaşadım. Bu festival hiç kuşkusuz benim en sevdiğim festival ve Altın Aslan ödülüne layık görülmek benim için büyük bir onur. Muhtemelen artık yaşlandığım anlamına da geliyor ama bunu memnuniyetle kabul ediyorum."

83. Uluslararası Venedik Film Festivali bu yıl 2-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Clooney'ye Venedik'ten Onur Ödülü - Son Dakika

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