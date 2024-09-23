Çobankale Film Festivali\'nde Tanıtılacak

Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Altınova Belediyesi desteği ile yılın 12 ayı aralıksız kazı çalışmalarının yürütüldüğü Çobankale, ekim ayında film festivalinde tanıtılacak.

Selçuklu ve Osmanlı döneminden önemli izler taşıyan, 10 ila 11. yüzyılda inşa edilen kalenin, "Dragon Vadisi'nin Saklı Muhafızı: Çobankale" belgeseli ile tanıtılması hedefleniyor.

Kalenin stratejik önemi, tarihi sırları ve bölgedeki arkeolojik keşifleri detaylarıyla yer aldığı belgeselin yapımcılığını Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever üstlendi.

Yönetmenliğini Yahya Al'ın yaptığı belgesel ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İşsever, 2017 yılından bu yana sanat tarihçisi Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve ekibi tarafından çalışmaların sürdürüldüğü kaleyi belgeselde işlediklerini söyledi.

Bafeus Muharebesi'nin de burada yapıldığını hatırlatan İşsever, şöyle konuştu:

"Çobankale tarih boyunca, orada bulunan her medeniyete ev sahipliği yapmış durumda. O kadar stratejik durumda, orayı ele geçirmeye çalışan askerler savaşlar vermiş. Befeus Savaşı'nın da orada yapıldığı tarihçiler tarafından belirlenmiş. Hatta ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, Befeus Savaşı'yla Osmanlı Devleti'nin ilk adımlarının atıldığından bahsetmiş. Böylesine stratejik bir konumda. Şu anda kazı çalışmaları orada Doç. Dr. Selçuk Seçkin tarafından yapılıyor. Biz de bunu belgesele taşımak istedik. Aslında bu belgeseli Yalova Film Festivali çerçevesinde kültürel miras çerçevesinde yarışmaya soktuk."

İşsever, Yalovalı olduğunu ve kentin tanıtımına katkıda bulunmak adına belgesel fikrini hayata geçirdiklerini anlatarak, "Beraber çalışma yürüttüğümüz ekip arkadaşlarımla birlikte belgeseli çekmeye karar verdik. Yalova'nın tanıtımında da rol almasını umuyoruz. Çok kısa süremiz vardı. 4 gün gibi kısa bir sürede, 12 kişilik bir ekiple bu belgeseli yarışmaya yetiştirmeyi başardık. Bildiğimiz kadarıyla Çobankale'de bu tarz detaylı belgesel yapılmadı. Şuan çektiğimiz bu belgeselle hem ülkemize hem de uluslararası alanda ülkemize ve dünyaya tanıtmayı planlamaktayız." şeklinde konuştu.