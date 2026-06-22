Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi Kapanış Programı - Son Dakika
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Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi Kapanış Programı

22.06.2026 11:57
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TDED ve FSMVÜ işbirliğiyle düzenlenen mektebin kapanışında katılımcılara belgeleri verildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) işbirliğiyle düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi"nin kapanış programı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ile eğitimciler ve katılımcılar yer aldı.

TDED Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kırali, yaptığı konuşmada yazarlık mektebinin ders verilen bir program olmasının yanı sıra kültür ve fikir ortamı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Türkçenin kültürel hafızanın önemli bir taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Kırali, güçlü kalemlerin güçlü dil bilinciyle yetişeceklerini kaydetti.

FSMVÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zeynep Kevser Şerefoğlu da çocuk edebiyatını yalnızca yazarlık alanı değil aynı zamanda kültürel sorumluluk alanı gördüklerini ifade etti.

"Eğitimler, gönüllülük esasıyla ücretsiz veriliyor"

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem de dil hassasiyeti oluşturan eğitimlerin, çocuk edebiyatı alanında yeni yazarların yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Çocuklara yönelik eserlerin dil ve kültürel aktarım açısından güçlü olması gerektiğine işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Yazarlık mekteplerimizde eğitimler, gönüllülük esasıyla ücretsiz veriliyor. Katılımcılarımızın eğitimleri şevkle takip ettiğine şahit oluncaya dek ücretsiz eğitimlere değer verilmediğini düşünürdüm. Bu katılım iştiyakıyla nasıl başladıysak öyle bitiriyoruz. Genel merkezimizin kapasitesini aşan bir taleple karşı karşıyayız. Eğitim ve kültür sanat söz konusu olunca mekanlara sığamamak mutluluk verici. Sosyal hayatın temelini oluşturan çocukların muhatap olduğu eserlerin, dil ve kültürel aktarım yönüyle güçlü olması gerektiği inancıyla başlattığımız 'Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi', büyük bir heyecanla karşılandı ve derneğimizi çocuk edebiyatı alanında önemli bir muhit konumuna getirdi. Buradan başarıyla ayrılan her bir katılımcımızın, Necip Fazıl ve Mehmet Akif gibi güçlü kalemlere dönüşebileceğinin umudunu taşıyoruz."

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek de programın katılımcılar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu, ilerleyen dönemlerde daha geniş katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Programın sonunda 2026 dönemi "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi"ni başarıyla tamamlayan katılımcılara FSMVÜ onaylı katılım belgeleri takdim edildi.

Mektepte 17 eğitimci tarafından 10 haftada 30 saat eğitim verildi. Eğitimlerde çocuk edebiyatı türleri, çocuklara yönelik metin üretme teknikleri, yayıncılık süreçleri ve çocuk edebiyatının eğitim ile okuma kültürüne katkıları ele alındı.

Eğitim sürecinde katılımcılar tarafından hazırlanan bazı metinler, derneğin süreli yayını Kardelen Çocuk dergisi ile çeşitli çocuk yayınlarında yayımlandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi Kapanış Programı - Son Dakika

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