Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri "Hatırla" isimli konserle andı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Tarihi Salon'da iki gün sürecek konserin açılışını Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem yaptı.
Seslendirilecek eserlerin, yasın, umudun ve tesellinin müzikteki yansımalarını biraraya getirdiğini belirten Erdem, müziğin acıları silemeyeceğini fakat insanlara umut olabileceğini söyledi.
Devlet Çoksesli Korosu'na daha sonra Şef Mine Özalp'in yönettiği Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ekibi ninnilerle eşlik etti.
Müzikseverler, konseri gözyaşları içinde dinledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çocuk Korosu Depremi Andı - Son Dakika
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