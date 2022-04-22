Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı - Son Dakika
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Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı

22.04.2022 12:11

Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı Mersin Erdemli'de bulunan 'Çocuk Sokağı'nda, ellerine fırça ve boyaları alan çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıtarak kendilerine unutmayacakları bir anı bıraktı.

Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı

MERSİN - Mersin Erdemli'de bulunan 'Çocuk Sokağı'nda, ellerine fırça ve boyaları alan çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıtarak kendilerine unutmayacakları bir anı bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Erdemli Belediyesi tarafından yapılan 'Çocuk Sokağı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ressamlar eşliğinde öğretmenler katılan çocuklara hayalini kurdukları 23 Nisan'ı çizmeleri istendi. Boya ve fırçayı alan çocuklar bir birinden farklı tuvaller çizdi. Çocuklardan bazıları Türk bayrağını taşırken, bazıları ise farklı ülkelerden gelen çocuklarla birlikte bayramlarını kutladıklarını resmetti. Çocukları ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da onlarla sohbet ederek, çizimleri hakkında bilgi aldı. Hayallerindeki bayramı çizdiklerini belirten çocuklar, kendileri için unutulmaz bir etkinlik olduğunu ifade ederek çizimlerini anlattı.

Çocuk sokağında olduklarını anımsatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Biz çocuklarımızın 23 Nisan'la alakalı hayallerini resmetmelerini istedik. Çocuklarımızın 23 Nisan'a dair hayalleri gerçekten mükemmel, yaşları küçük olmasına rağmen. 23 Nisan'ın özel bir bayram olduğunu, sadece bizde kutlandığını dünyada ilk olduğunu ve büyük Atatürk'ten Türk çocuklara armağan olduğunu çocuklarımızın tamamı biliyorlar. Bunu tabi gelecek kuşaklara aktarması hassaten önemli. Dünya var olduğu müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de var olacak diyoruz. Çünkü biz büyük Atatürk'ten devraldığımız bu kutsal emaneti daha da yükseğe, daha da yukarıya, daha da mükemmele çocuklarımızla birlikte taşıyacağız" dedi.

Çocukların vatan, millet, bayrak ve milli, manevi hassasiyetlerini doruğa çıkaran hayallerin olması gerektiğini kaydeden Tollu, "Biz de burada 23 Nisan gibi bir bayramı çocuklarımızın belleğine nakşetmeye çalışıyoruz ve 23 Nisan'a dair hayallerini çocuklarımızın geleceğe taşımalarını istiyoruz ve bunun için çocuk sokağındayız, 23 Nisan'ı çocuklarımızın resmetmesini istiyoruz" diye konuştu.

Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a birçok çizgi film karakterlerinin yer aldığı, her şeyin çocuklara özel tasarlandığı 'Çocuk Sokağı'ndaki etkinliğin 2 gün süreyle devam edeceği kaydedildi.

Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı
Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı
Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı
Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı

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23 Nisan, Mersin, Çocuk, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı tuvallere yansıttı - Son Dakika


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