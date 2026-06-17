Çocuklar İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar İçin Çalıştay Düzenlendi

Çocuklar İçin Çalıştay Düzenlendi
17.06.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Kadın Platformu, çocukların geleceği için önemli konuları ele aldı.

Kahramanmaraş Kadın Platformunca "Bir Çocuk = Bir Dünya Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Platform Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, Kahramanmaraş Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayda ele alınan konuların gelecekte çocukların yaşamında önemli karşılıklar bulacağını belirtti.

Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin acısının halen hissedildiğini belirten Arıkan, bu çalıştayın düzenlenmesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bu çalıştaydan beklentimiz net. Burada konuşulan başlıklar toparlanacak, bir sonuç raporuna dönüştürülerek ilgili bakanlıklara, kurumlara ve TBMM komisyonlarına toplumun sesi olarak ulaştırılacaktır. Ayrıca bu sürecin sadece bir raporla sınırlı kalmaması, ortaya çıkacak önerilerin sahada karşılık bulması için de takipçi olacağız. Şehrimizin bu anlamda en doğru, en sağlıklı ve en güvenli politikaların ve yasaların yürürlüğe gireceği bir pilot uygulama alanı olmasını da kıymetli buluyoruz."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen de çalıştayın önemli bir amaca hizmet ettiğini, her bir çocuğun geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.

Çalıştayın, çocukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, çözüm önerileri geliştirmeye ve ortak bir anlayış oluşturmaya önemli katkılar sunacağına inandığını aktaran Beşen, "Burada ortaya çıkan her fikir, her öneri ve değerlendirme çocuklarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasına vesile olacaktır." dedi.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır da çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştayda, "çocukların şiddete yönelmesinde dijital içeriklerin etkisi", "erken çocukluk dönemindeki riskli davranışların erken tanısı ve müdahalesi", "çocukların kişilik gelişiminde aile içi eğitimin etkileri", "okul ve aile iş birliği" ve "okullarda önleyici tedbirler" gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Çocukluk, Güvenlik, Eğitim, Dünya, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 19:03:13. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklar İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.