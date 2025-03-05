Çocuklar Ramazan Geleneğini Yaşattı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çocuklar Ramazan Geleneğini Yaşattı

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Alaşehir'de öğrenciler, manilerle davul çalarak imsakiye dağıttı, geleneği kutladı.

05.03.2025 09:17
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Ramazan geleneğini çocuklar yaşattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklar köyde maniler eşliğinde davul çalarak geleneği yaşattı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler İlköğretim Okulu öğrencileri maniler eşliğinde davul çalarak köy halkına imsakiye dağıttı. Ramazan ayının en önemli geleneklerinden birini yaşayarak öğrenen öğrencilere köy halkı da büyük destek verdi.

Alaşehir'in Delemenler Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk ve Delemenler İlköğretim Okulu iş birliğiyle, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler Ramazan davulu çalarak hem mani söyledi hem de mahalle sakinlerine okul tarafından hazırlanan 500 adet imsakiyeyi dağıttı.

Delemenler Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk, "Ramazan ayı başlaması nedeniyle okulumuz öğretmen ve idarecileri en iyi öğrenme olan yaparak ve yaşayarak metodu ile bir etkinlik düzenlemişler. Ramazan ayı kutlaması etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz atalarımızdan kalma olan Ramazan davulu çalarak, maniler söyleyip, mahalle sakinlerine imsakiye dağıttı. Bu etkinliği yaşayan çocuklarımız tüm hayatları boyunca unutamayacakları bir etkinlik yaşadı. Mahalle sakinlerimiz de çocuklarımızın bu etkinliğe katılmasından çok mutlu oldu. Böylece birlik, beraberlik ve paylaşım ruhu olan Ramazan ayını okul, muhtar, öğretmen, öğrenci, veli işbirliğiyle en güzel bir şekilde yaşatmış olduk. Öğrencilerimizin okuduğu Ramazan temalı maniler mahalle sakinlerimiz tarafından çok beğenildi" dedi.

Öğrencilerin davul çalarak, Ramazan manileri söyleyerek imsakiye dağıtmasına mahalle sakinleri de büyük destek verdi. Mahalle sakinleri öğrenciler ve emeği geçen herkese teşekkür ederken, geleneğin devam ettirilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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