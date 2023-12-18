Çocuklarda drama eğitimi başarıyı getiriyor

SİVAS - Oyuncu ve yönetmen Sema Çiftçi, drama ve tiyatro eğitimlerine girdiğini ve çocuklarda drama eğitiminin çok büyük bir farkındalık olduğunu belirtti.

Sivas Sanat Konağı ve Sanat Evi işletme sahibi, dramatik oyun lideri aynı zamanda oyuncu ve yönetmen Sema Çiftçi, drama ve tiyatro eğitimlerine girdiğini ve çocuklarda drama eğitiminin çok büyük bir farkındalık olduğunu belirterek, " Drama eğitimi çocuklarda zekasal alanda, dil alanında, etkileşimde, iletişimde bunların harmanlandığı ve hayal dünyasının, öz güvenin ön plana çıktığı bir etkinliktir. Bu etkinliğin içerisinde çocuklar birçok alanda kendini gösterir. Bu gösterdiği alanlar içerisinde tabii ki çocukların özgüveni, zekasal alanda ki sıkışmaları, dil alanında ki sorunları, neden-sonuç ilişkisine bağlı sıkıntılarının giderilmesini oyunlarla veriyoruz. Çocuklar motor çalışmaları ince ve kalın motor çalışmalarıyla vücutlarını ısındırarak zekasal alan çalışmalarıyla drama etkinlikleri yapıyoruz. Drama etkinliklerin de çocukların en büyük sıkıntılarının oyunlarla öğrenmenin ne kadar zevkli olduğunu göstermektir. Dramanın en büyük özelliklerinden biri çocuklara bütün kuralları oyunlarla vermemiz. Bu çocuklar oyun oynayarak yaşantılarının içerisinde ki neden-sonuç ilişkisini oyun kurarak ve bu oyunların içerisinde baskı olmadan çok özgür bir ifadeyle kendilerini anlatarak, bu baskıları üzerinde oluşturmadan özgürlüklerini tadarak ve yaşayarak yansıtan oyunlarla hayal dünyalarını ve kendilerini keşfediyorlar. Çocuklar kendi üretkenliklerini oyunlarla ortaya çıkarıyorlar. Drama da en önemli özellik kazanımlara dayalı çalışmalar olmak zorunda. 2 yıl Türkiye'nin bütün köylerini, illerini, ilçelerini gezerek atölye çalışması yaptım. Bu alanda çok büyük çalışmalarım var. Yaş sınırı olmaksızın her bireyin drama eğitimi almasını öneriyorum" dedi.

"4 yaşında ki bir çocuk neden-sonuç ilişkisi kurabilmeli"

Çiftçi, "Dramatik tiyatroyla, drama etkinliği zekasal alan farkındalığına başlıyor. Ebeveynlerin farkında olmadan disiplini, kurallarla disiplini karıştırdıkları an çocuklarda sıkıntılar başlıyor. Biz bunları oyunlarla kuralları disiplin olmadan önce kuralları vererek disiplini çocuğun kendi sağladığı ortama hazırlıyoruz. Eğitim 4 yaşında başlıyor, üst yaş sınırı yok. Benim 45 yaşında da dramaya gelen öğrencim var. Çocukta ki iletişim özgürlüğünü fark edeceksiniz. Kurduğu cümleleri fark edeceksiniz. Hayal dünyasını fark edeceksiniz. Neden-sonuç ilişkisini kurduğunu fark edeceksiniz" sözlerine yer verdi.

"yanlış bir drama oyunu çocuğu çok fazla etkiler"

Sözlerine 4 yaşında ki bir çocuğun neden-sonuç ilişkisi kurabilmesi gerektiğini de ekleyen Çiftçi, "Çocuk bir resme bakarak hikaye anlatabilmeli. Bir renge baktığı zaman, kırmızı dendiği zaman kırmızıyla ilgili 4 yaşında ki bir çocuk en az 10 tane farkındalık, kelime çıkarabilmeli. Benim amacım dramanın önemiyle ilgili dramatik oyun liderlerinin eğitim vermesi. Her drama eğitimi alan bu eğitimi lütfen vermesin. Tek talebim ve tek isteğim bu. Çünkü yanlış bir drama oyunu çocuğu çok fazla etkiler. Negatif etkiler. Çünkü ben 12 13 senedir drama ile birebir ilgileniyorum. Türkiye'de yapmadığım atölye kalmadı. Lütfen ebeveynlerimiz sizden ricam, evde 4 yaşında ki bir çocuğa disiplin değil de kuralları oyunlarla öğretmeniz. Sonra bunun sıkıntısını ilerleyen dönemlerde, okul döneminde yaşıyorsunuz. Akran zorbalığı görüyor, İletişimde sıkıntı çekiyor çocuklar. Adaptasyon, konsantrasyon, iletişim ve etkileşim sorunları yaşıyor. Bunları yaşamamak için 4 yaşında çocukları dramatik oyun eğitimine getirmenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.