Çocukluk Hatıralarını Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çocukluk Hatıralarını Yaşatıyor

Geniş Video İzle

Fatih Özdemir, evini müzeye çevirerek çocukluğuna dair eşyaları sergiliyor.

31.01.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukluğuna duyduğu özlem nedeniyle evini müzeye çevirdi

NİĞDE - Niğde'de yaşayan Fatih Özdemir; müzeye çevirdiği evinde en eskisi en az 200 yıllık olmak üzere tarihin izlerini taşıyan yüzlerce parça eseri sergiliyor.

Eski eşya para ve pul koleksiyonu bulunan Özdemir; atölyesinde ise eski ve yıpranmış eşyaları yenileyerek dönemindeki görüntüsüne kavuşturuyor. Çocukluğunda ilgisini çeken eşyaları toplamaya başladığını, evinin zemin katını müze ve kültür evi gibi düzenlediğini ifade eden Özdemir, eski eşyalar ve objelerle dolu alanda çocukluğunun izlerini yaşadığını ve ziyaret eden herkesin kendinden bir anı bulmasından mutlu olduğunu dile getirdi. Kaynak ustası olan 54 yaşındaki Fatih Özdemir; 2011 yılından bu yana eski eşya, para ve pul biriktirmeye başladığını söylerken evinden bir alanı müzeye çevirmenin hep hayali olduğunu anlattı. Özdemir; "Hayalimi gerçekleştirirken birçok zorlu aşamadan geçtik. Böyle bir atölyeyi, müzeyi oluşturmayı hep istiyordum. 2011'de kurmaya başladım her geçen gün de zenginleşiyor. İşin maddi boyutu da var tabi ki. Eşin, dostun da buraya çok katkısı var. Elimden geldiğince herkese burayı göstermeyi istiyorum. Gelenler mutlaka kendisinden bir anı buluyor burada ve ben de mutlu oluyorum. Herkesin bir anısını gözünün önüne getirebiliyorum. Ben im amacım zaten burada yürürken izler yaşatmak" dedi.

"Çocukluğumu oluşturmaya çalışıyorum"

Çocukluğunda alamadığı eşyaları aldığı zaman mutlu olduğunu anlatan Özdemir; "Ben çocukken hangi eşyalarla yüz göz olmuşsam o eşyaları toplamaya çalışıyorum. Ben hep kendi gözümdeki kendi çocukluğumu oluşturmaya çalışıyorum. Çocukluğumda yaşamadığım şeyleri yaşıyorum. Köyde yaşıyorduk, imkanlarımız yoktu ben bir mandolin alamadım çocukken ama ben şimdi eski bir mandolin alıyorum, mızıka alıyorum mutlu oluyorum. Çocukluğumda ne varsa onları oluşturmaya çalışıyorum. Bir hurdacı tablasında Çocukluğuma dair bir şey gördüğümde alıyorum. Param olmasa da alıp, borçlanıyorum" dedi.

"Çok eski eşyaları atölyemde tamir ediyorum"

Çok eskimiş orijinal görüntüsünü kaybetmiş eşyaları ise kurduğu atölyede yenileyen Özdemir biriktirme tutkusunun bir yerde durması gerektiğini söyledi. Özdemir; "Aldığım ve orijinal görüntüsünü kaybetmiş eşyalara günlerce uğraşıyorum. Otantik yapısı neyse onu yapmaya çalışıyorum aslında uygun bir şekilde restore ediyorum. Çok büyük zaman alıyor. Bu tutkuyu aslında bir yerde frenlemeniz gerekiyor. Yoksa her şeyinizden olursunuz. Bir paranın değeri bir ev satın alabilecek düzeyde olabiliyor. Bir yerde durmak gerekiyor. Çocuklarımın da asla ilgisini çekmiyor. Benim uğraşlarıma ilgi duymaları için çabalarım oldu ama nafile. Bunlar, insanın söylemeye dahi dili varmıyor ama yok olacak, bekletecek halleri yok. İşte o da bize mezarda huzur vermeyecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çocukluk, Kültür, Sanat, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocukluk Hatıralarını Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukluk Hatıralarını Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.