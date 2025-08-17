Çokalca Camisi\'nde Restorasyon Başladı

EDİRNE'de, 16'ncı yüzyılda yaptırılan ve geriye yıkık duvarı kalan Çokalca Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kısa sürede çalışmaları bitirmek istediklerini belirterek, "Bu mirasları ortaya çıkartıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız. İnşallah burası Edirne'de devam tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak" dedi.

Kentte, 16'ncı yüzyılda yaptırılan, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki Çokalca Camisi, Balkan Savaşları ile birlikte yıkıldı. Geriye sadece duvarı kalan camide ilk olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurtarma çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından Edirne Valiliği Çevre Vakfı tarafından, tarihi yapıda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Devam eden çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yıkılan, yarım kalan tarihi yapıları tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Burası Osmanlı'dan günümüze Edirne'nin işgalleriyle birlikte yıkılan, cami, mescit ve tarihi yapılardan bir tanesi. Yüzyıllar boyunca hizmet vermiş ama daha sonra Balkan Savaşları'yla beraber tamamen yıkılmış. Şu anda gördüğünüz kalıntılar üzerinde vakıfların çalışmalarıyla ortaya çıkartılmış. Biz de Edirne Valili Çevre Vakfı olarak hedefimiz var. Edirne'de yıkılan, yarım kalan tarihi yapı kalmasın, bu kapsamda mahalle arasında kalmış bu önemli yapının da projesi hazırdı, bunun da ihalesini yaptık ve çalışmalar başladı" dedi.

'MİHENK TAŞI OLACAK'

Restorasyon çalışmalarını kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını söyleyen Sezer, "Eğer proje revizyonları olmazsa kısa sürede biterek bu güzel mahallemize ve Edirne'mize bu tarihi yapıyı da kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz. Edirne'deki her tarihi yapının altında çok büyük emek ve birikim var. Bizi yansıtan, bizim milli ve manevi değerlerimizi yansıtan büyük bir miras var. Bu mirasları ortaya çıkartıp gelecek yüzyıllara aktarmak zorundayız. İnşallah burası Edirne'de devam tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak" diye konuştu.