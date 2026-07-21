"38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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"38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı

"38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
21.07.2026 23:17  Güncelleme: 23:22
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Çorum'da 6 gün sürecek 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, renkli kortej yürüyüşü ve halk oyunu gösterileriyle açıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta, kültürel etkinlikler ve tanıtımlar öne çıktı.

Çorum'da 6 gün sürecek olan "38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali"nin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. 5'i yurt dışından olmak üzere 11 farklı halk oyunu ekibinin kortej geçişi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, protokol üyelerinin ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Çorum Belediyesi Mehteran Takımı'nın sunduğu görkemli gösteriyle başlayan festival açılışı, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Festival için kente gelen 5'i yurt dışından olmak üzere toplam 11 halk oyunu ekibi, sergiledikleri dikkat çekici gösterilerle izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Gösterilerin tamamlanmasıyla birlikte festivale katılan tüm ekipler, tören alanında geçiş töreni düzenledi. festivalin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Ayancık Belediye Başkanı Hasan Kara, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Çorum tarihe yön veren bir şehirdir"

Festivalin açılış töreninde konuşan Bakan Yardıcısı Gökhan Yazgı, "Çorum kadim bir şehir. Anadolu'da birçok kadim şehir var, birçok medeniyetler var. Ama Çorum tarihe yön veren bir şehirdir. Çorumlu olmak bir ayrıcalıktır. Biz bu şehri sevginin, barışın, huzurun şehri olarak tanımlamaya çalıştık" dedi.

"Şehrimizin ekonomik ve turistik potansiyelinin tanıtıldığı önemli bir organizasyondur"

Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Çorum Valisi Ali Çalgan da, "Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali yalnızca eğlence programlarından ibaret değildir. Bu festival dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kültürlerin buluştuğu, şehrimizin ekonomik ve turistik potansiyelinin tanıtıldığı önemli bir organizasyondur" diye konuştu.

"38 yıllık tarihinin en kapsamlı Hitit Fuarı ve Festivali şehrimize, ülkemize hayırlı olsun"

Festivalin Çorum'un en kapsamlı organizasyonlarından birisi olacağına dikkat çeken Başkan Aşgın ise, "Bugün mutluluk günü, bugün mutluluğu paylaşma, bugün davulu zurnayı paylaşma, bugün hayatı paylaşma günü. Tüm mahallelerimizde, tüm meydanlarımızda neşe olacak, mutluluk olacak ve folklor ekiplerimiz olacak. Birbirinden değerli sanatçıları davet ettik. Herkese hitap eden konserlerimiz cıvıl cıvıl olacak inşallah. Nostaljik, klasik araçları buraya Çorum'a getirdik. Onlar şehir turları atacak. Uluslararası ressamlar buluşması için uluslararası ressamlarımızı şehrimize davet ettik. Uluslararası ressamlar buluşmasını Allah'ın izniyle yapacağız. Yöresel mutfak yarışmaları olacak. Dünyanın en iyi leblebisi olan Çorum leblebisini Çorum'da en iyi kim üretiyor, kim yapıyor, aşkını kim katıyor, leblebi yarışmamız olacak. Off-roadcılar, off-road yapacaklar. Trapçılar, trap atacaklar. At yarışı sevenler, at yarışına katılacaklar ve izleyecekler. Daha sayamayacağım birçok etkinlikle tarihinin 38 yıllık tarihinin en kapsamlı Hitit Fuarı ve Festivali şehrimize, ülkemize hayırlı olsun, uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat '38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

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