Çorum\'da 72 Tarihi Eser Sergilendi

22.05.2026 20:00
Müzeler Haftası kapsamında Çorum'da 72 tarihi eser ilk kez sergilendi. Sergi 6 Haziran'a kadar açık.

Çorum'da 18 Mayıs Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen sergide Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar, bölgedeki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan 72 tarihi eser ilk kez sergilendi.

Çorum'da 18 Mayıs Müzeler Haftası kutlamaları kapsamında Çorum Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde "Müzeler bölünmüş bir dünyayı içeriyor" ve "Mızraktan Baruta" temalı anlamlı bir sergi açıldı. 6 Haziran'a kadar açık kalacak olan sergide Eski Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş bir tarih dilimine ait, bölgedeki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve daha önce hiç sergilenmemiş 72 nadide eser ilk kez teşhir ediliyor. Sergide, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan taş baltalar, mızraklar, ok uçları, barut ölçekleri, barutluklar, yakın dönem kılıçları ve ateşli silahlar gibi askeri ve günlük yaşama dair birçok farklı malzeme yer alıyor. Çorum Müzesi'nde düzenlenen açılış programına Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Müze Müdürü Metin Çakar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Müzeler yalnızca geçmişin izlerini koruyan mekanlar değildir"

Sergi açılışında konuşan Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, "Müzeler yalnızca geçmişin izlerini koruyan mekanlar değildir. Aynı zamanda kültürler arasında köprüler kuran, farklı sesleri bir araya getiren ve ortak bir insanlık bilinci oluşturan, yaşayan kurumlardır. Her eser, her obje geçmişten günümüze uzanan bir hikayeyi, bir kimliği ve bir değeri temsil etmektedir.

Kültürel mirasımıza sahip çıkmak, aynı zamanda geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yollarından birisidir" dedi.

"Daha önce sergiye çıkmamış 72 eserimizi bugün sergiye çıkarttık"

Daha önce sergiye çıkmamış, teşhire konmamış eserlerin sergilendiğini söyleyen Arkeolog Mücahit Çördük de, "Günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesi ile taş baltalar, mızrak, ok uçları, silahlar yakın dönem kılıçlar ve silahlarıyla devam ediyor. Arkeolojik eserlerimiz bizim burada en eski bulunan eski Tunç Çağı'na ait eserlerimiz bölgemiz civarında bulunan işte Eski Yapar, Alacahöyük, Ortaköy Şapinuva, Boğazköy Hattuşaş kazılarından gelen fakat burada satın alma yoluyla da farklı yerlerden gelen eserlerimiz mevcut. Genellikle bu bilimsel kazıları yürüten kazılarımızdan gelen eserlerimiz de mevcuttur. Bayram vesilesiyle şehrimize gelen tüm vatandaşlarımız bu süreçte burayı ziyaret edip çevre kültürümüzün tarihini yerinde burada inceleyebilir" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Çorum, Sanat, Yaşam, Son Dakika

