Çorum'da gastronomi şöleni başladı: Binlerce yıllık mutfak kültürü dünyaya tanıtılıyor - Son Dakika
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Çorum'da gastronomi şöleni başladı: Binlerce yıllık mutfak kültürü dünyaya tanıtılıyor

Çorum\'da gastronomi şöleni başladı: Binlerce yıllık mutfak kültürü dünyaya tanıtılıyor
04.06.2026 16:43  Güncelleme: 16:48
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Çorum'un Hititler'e uzanan zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak için düzenlenen 'Açık Ateş Etkinlikleri' başladı. 3 gün sürecek etkinliklerde yerli ve yabancı şefler, gurmeler ve gastronomi uzmanları yer alıyor. Çorum, UNESCO gastronomi ağına girmeyi hedefliyor.

Çorum'un Hititler'e uzanan zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak için düzenlenen "Açık Ateş Etkinlikleri" başladı. 3 gün boyunca devam edecek etkinliklerde yerli ve yabancı açık ateş pişirme ustaları, gastronomi uzmanları, gurmeler, şefler ve yazarlar yer alıyor.

Çorum Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Gastro Çorum" projesi kapsamında, kentin eşsiz gastronomi potansiyeli dünya vitrinine taşınıyor. Çorum'un Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar'ın ardından UNESCO ağına gastronomi alanında dahil olması hedefiyle hazırlanan proje kapsamında, düzenlenen "Açık Ateş Etkinlikleri" başladı. 6 Haziran'a kadar devam edecek etkinliklerde gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Etkinlikler kapsamında İspanya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden açık ateş pişirme ustaları, gastronomi uzmanları, gurmeler, şefler ve yazarların katılımıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye'den ise alanında tanınmış şefler, aşçılar, gastronomi yazarlarının yer aldığı "Açık Ateş Etkinlikleri" düzenlenen törenle başladı.

Çorum Saat Kulesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetler giyen gruplar, müzik ve gösteriler eşliğinde Bedesten'e kadar yürüdü. Daha sonra burada devam eden programda, kentin yöresel yemekleri ve lezzetleri tanıtılarak katılımcılara ikram edildi. Programda Hitit Üniversitesi öğrencilerince hazırlanan resim sergisinin de açılışı yapıldı.

"Mutfağa saygı, emeğe saygı, insana saygı, birbirinden ayrılmayan çok önemli kavramlardır"

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum mutfağının önemine değinerek, "Mutfağa saygı, emeğe saygı, insana saygı, birbirinden ayrılmayan çok önemli kavramlardır. Bu Süper Lig'de bizim de mutfağımızın kıymet göreceğini, takdir göreceğine inanıyoruz" dedi.

"Dünya ölçeğinde Süper Lig'de olmaya adayız"

Çorum'un Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer aldığını belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum gastronomisini dünyaya tanıtmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Çorum, Türkiye'nin, dünyanın önemli kültür ve tarih şehirlerinden bir tanesidir. Çorum futbolda Süper Lig'de, ticaret ve sanayide süper ligde, tarımda süper ligde. Geriye bir gastronomi kalmış, Allah'ın izniyle bu birlik, bu beraberlik ve zengin gastronomisiyle de süper ligde olacağız. UNESCO nezdinde en önemli olan gastronomi alanıyla ağa girmek suretiyle dünya ölçeğinde süper ligde olmaya adayız" diye konuştu.

"Artık sesimizi dünyaya duyuracağız"

Çorum'un geleneksel mutfağının dünyaya en iyi şekilde tanıtıldığını vurgulayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, "Bu etkinliğimizle birlikte artık sesimizi dünyaya duyuracağız. Ateşin yakışıyla beraber artık daha da büyüyerek dünyayı kucaklayan bir ateş olacak. Şehrin tek üniversitesi olarak, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle ve bütün varlığımızla bu ateşi büyütmek üzere hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çorumlunun yaptığını, kimsenin yapamadığını bir kez daha ispatlamak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz buradan gastronomi ile ilgili tüm altyapı çalışmalarımıza hazırız"

Gastronomi alanında tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen ÇESOP başkanı Recep Gür ise, "İnşallah bu yaptığımız çalışmalar tüm dünya ülkelerinde de bize faydalı ve yardımcı olur" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çorum'da gastronomi şöleni başladı: Binlerce yıllık mutfak kültürü dünyaya tanıtılıyor - Son Dakika

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