Çorum'da Doğaseverler Hitit Yolu'nda Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çorum'da Doğaseverler Hitit Yolu'nda Yürüyüş Yaptı

Çorum\'da Doğaseverler Hitit Yolu\'nda Yürüyüş Yaptı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 doğasever, Hitit Yolu'nda yürüyüş yaparak Budaközü Vadisi'ni geçti. Seyir teraslarından vadinin doğal güzelliklerini gözlemleyen katılımcılar, asma köprülerden geçip şelalelerde fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün ardından Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı da gezildi.

27.05.2024 11:53
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Çorum'da yaklaşık 100 doğasever, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hitit Yolu'nda yürüyüş yaptı.

Çorum Doğa Kulübünce organize edilen etkinlikte, İbikçam göletinden yürümeye başlayan doğaseverler, Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurlarının en güzel yürüyüş rotalarından Budaközü Vadisi'ni yürüyerek geçti.

Seyir teraslarından vadinin doğal güzelliklerini gözlemleyen doğaseverler, asma köprülerden geçip, şelalelerde anı fotoğrafları çektirdi.

Yürüyüşün ardından yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti ile Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı da gezildi.

Katılımcılar gezide, Hitit surları ve yeşil taşta hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Boğazkale, Çorum, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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