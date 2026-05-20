Çorum'da Halk Oyunları Gecesi
Çorum'da Halk Oyunları Gecesi

20.05.2026 01:02
19 Mayıs'ta 'Kurtuluşun Adımları' temalı halk oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Çorum'da "Kurtuluşun Adımları Halk Oyunları Gecesi" düzenlendi.

Çorum Belediyesince Çorum Devlet Tiyatroları Salonu'nda yapılan etkinlikte Türkiye'nin farklı yörelerine ait 11 ayrı halk oyunu sergilendi.

70 dansçının yer aldığı, "Bir milletin küllerinden doğuş hikayesi" temasıyla hazırlanan gösteride, Milli Mücadele ruhu dans ve müzik eşliğinde izleyiciye aktarıldı.

Gösteriyi Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

