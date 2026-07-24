Çorum'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı

Çorum\'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

34 ressam, Çorum'un tarihi ve kültürel özelliklerinden esinlenerek ortak sergi düzenledi.

Çorum Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve 5 ülkeden gelen 34 ressam, kentin tarihi ve kültürel özelliklerinden esinlenerek yaptıkları resimlerle karma sergi açtı.

38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı için Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Özbekistan'dan kente gelen ressamlar, festival süresince Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi, kültürel yapısı hakkında bilgi edindi.

Gezi ve incelemelerinin ardından zihinlerinde oluşturdukları Çorum tasvirini tuvale yansıtan ressamlar, çalışmalarını ortak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hanönü Meydanı'nda düzenlenen serginin açılış töreninde, ressamların birkaç gün içinde birbirinden kıymetli eserleri hazırladıklarını söyledi.

Çorum Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın bu yıl 8'inci kez düzenlendiğini belirten Aşgın, "Ben şimdiden tüm ressamlarımızı 9'uncusuna davet ediyorum. İnşallah her geçen gün daha da gelişerek, daha da içeriğini zenginleştirerek bu çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

Çalıştaya İran'dan da sanatçıların katıldığına dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Özellikle İran'dan gelen sanatçılarımıza bir parantez açmak istiyorum. Burada birbirinden değerli, İran'dan kardeşlerimiz var. Hem tuvali konuşturan hem sesiyle muazzam sanat ruhu büyük sanatçılar var. İran'da zalim, emperyalist Amerika Gazze'de, Filistin'de ne yapıyorsa nasıl ki oradaki petrole çökmek istiyorsa, oradaki zenginliklere çökmek istiyorsa aslında İran'da yaptığı da hiç farklı değil. Biz Çorumlular olarak, her zaman mazlumların yanında olan bir şehir olarak, her zaman İran'ın yanındayız. İnşallah İran'ın zaferiyle bu süreç neticelensin. Bütün duamızda böyle. Ama sanatçıların burada olması, orada bombalar yağarken, Çorum'un merkezinde, dünyanın merkezinde, İran'da çok tanınan sanatçıların burada bu etkinlikte olması bence bombalara, savaşa, zulme, emperyalizme verilen en büyük cevaptır."

Proje koordinatörü Nilgün Ayşecik Çevik de çalıştayla kurulan "sanatsal köprü"nün genç ressamlara güzel kapılar açacağını vurguladı.

Çalıştaya katılan ressamlar adına konuşan ressam Zuhal Arda ise Çorum'da gördükleri misafirperverlikten ve ilgiden çok memnun kaldıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sergi gezildi.

Sergide yer alan 38 tablo, gün boyu Hanönü Meydanı'nda sergilendikten sonra Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi'nde izlenime sunulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Festival, Türkiye, Kültür, Ressam, Çorum, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çorum'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Manisa’da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
18:35
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 19:45:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.