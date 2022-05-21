CSO Ada Ankara, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde uluslararası sanatçıları ağırlayacak - Son Dakika
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CSO Ada Ankara, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde uluslararası sanatçıları ağırlayacak

21.05.2022 11:03
CSO Ada Ankara, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde uluslararası sanatçıları ağırlayacak

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara yerleşkesi, müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara yerleşkesi, müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, festival kapsamında, 4 Haziran Cumartesi akşamı Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü etkinliği düzenlenecek.

Konserde Rengim Gökmen'in yöneteceği CSO, Güney Kore doğumlu, dünya klasik müzik camiasınca "en parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri" kabul edilen, "baharın sesi" olarak da bilinen Bomsori Kim'e eşlik edecek.

2013 Münih ARD Uluslararası Müzik Yarışması ile 2016 Wieniawski Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödülü, 2017 Juilliard Müzik Okulu Konçerto Yarışması'nda ise birincilik ödülü kazanan Bomsori Kim, konserin ilk yarısında Joannes Baptista Guadagnini'nin 1774'te bizzat ürettiği kemanı ile sahne alacak.

Bomsori Kim, konserin ilk yarısında Sendai Seyirci Özel Ödülü aldığı yarışma eseri Jean Sibelius Keman Konçertosu ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Konserin ikinci yarısında ise CSO, Çaykovski'nin "Romeo-Juliet" ile İtalyan halk şarkılarından esinlenerek bestelediği "İtalyan Kapriçyosu" ile müzik şöleni sunacak.

Enstrümanları sesleri

CSO Ada Ankara yerleşkesi, 7 Haziran Salı a capella müziğinin önemli temsilcilerinden The Real Group'u ağırlayacak. 1984'te İsveç'te kurulan ve bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde 3 bine yakın konser veren grup, enstrüman olarak seslerini kullanacak.

Festival kapsamında Türkiye'ye gelen grup üyeleri caz, pop ve koro müziğinin en güzel örneklerini Ankaralılarla buluşturacak.

Ödüllü soprano, 75. yılını kutlayan orkestra, "deha" şef

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile Anna Prohaska, CSO Ada Ankara'ya 8 Haziran Çarşamba günü konuk olacak.

Berlin Devlet Operası'nda ilk kez sahneye çıktığı günden bugüne saygın şeflerle çalışan, ECHO Klassik Ödüllü soprano Anna Prohaska, şef Giovanni Antonini yönetimindeki Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile sahne alacak.

La Scala di Milano, Bolşoy Tiyatrosu, de Nationale Opera Amsterdam, Covent Garden Kraliyet Opera Evi ve Paris Operası gibi sahnelerde konserler veren Prohaska, CSO Ada Ankara'da Mozart'ın Titus'un Merhameti, Haydn'ın Issız Ada ve Berenice operalarından en sevilen aryaları seslendirecek.

Konserde, bu sezon 75. yılını kutlayan, dünyaca ünlü şefleri ağırlayan ve yıldız sanatçılara eşlik eden Deutsches Symphonie-Orchester Berlin'i müziğe yaklaşımıyla "gerçek bir deha" olarak kabul edilen, Berlin Filarmoni, Concertgebouworkest, Tonhalle Orkestrası, Mozarteum Orkestrası, Leipzig Gewandhausorchester, Londra Senfoni Orkestrası ve Chicago Senfoni Orkestrası'nın daimi konuk şefi Antonini yönetecek.

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Kaynak: AA

Haziran, Ankara, Berlin, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat CSO Ada Ankara, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde uluslararası sanatçıları ağırlayacak - Son Dakika


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